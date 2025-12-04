我的頻道

霍楚提錄影申請醫助善終 再掀辯論

川普簽署台灣保證實施法案 分析：時機重於實質內容

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

娛樂新聞組／即時報導
網傳爆料文。（取材自微博）
微博近日一則關於「90後女演員與75後男演員一夜情」的匿名爆料引來網友瘋傳，被稱是「娛樂圈大瓜」，相關話題還衝上了熱搜第一，傳言指當事人分別是「非流量女星」與「國民級男演員」，但沒有具體消息來源，也無姓名和發生時地等進一步信息，引爆全網猜謎，被暗指的男女星粉絲還因此在網上爆發罵戰。不少網友稱，這類模糊又無實證的信息，不該能掛在微博熱搜，平台應出面整治。

據中華網報導，這則爆料未直接點名，僅提供了所謂「明確」的線索：兩位藝人都是圈內知名人士，一位是90後小花，另一位則是75後的實力派演員。網友們根據這些信息開始在娛樂圈中猜測符合條件的人選。

據爆料稱，兩人一夜情發生於多年前某檔「爆火非選秀綜藝」錄製期間，兩人為常駐來賓。爆料者特別強調「無出軌嫌疑」，暗示雙方都處於單身狀態，但沒有提供節目名稱、時間線及實證。

女方被描述為「90後非流量演員」，有一定知名度但非頂流。網友瞬間猜測近百人，從李沁、譚松韻、周雨彤到啜妮、藍盈瑩等低調藝人，但投票顯示多數人無法鎖定具體對象。

男方強調「75後國民級」，擁有大眾認知的代表作，網友提名集中於陳坤、張譯、鄧超黃曉明等「叔圈」實力派，但部分男星被猜測對象因「好丈夫」、「硬漢」人設引發輿論反差。

75後男演員就像鄧超、張譯多數已婚，陳坤、黃曉明目前是單身狀態，但爆料者稱「無出軌」，倘若屬實則需雙方均單身，範圍極小。

李沁、譚松韻、黃曉明、陳坤等人因低調形象被反覆猜測，引發粉絲不滿；何炅與張子楓在「嚮往的生活」有交集，但因年齡或合作性質不符被排除。

由於網友愈猜離譜，不少網友看不過去，留言批評微博「這種沒有具體信息來源的所謂爆料也能登上熱搜第一，微博不用把關嗎？」、「這樣猜下去，一票人都要被依違反法律帶走了」，「微博不處理，是也想藉此衝流量嗎？」，「該爆料者標籤化式的發文就是一場獵奇狂歡，為激發公眾窺私欲，掩蓋信息空洞的本質，從而靠信口開河的造謠博眼球，平台任其流傳，也要負責」。

也有網友認為：「又不是出軌，有啥毀三觀」，「如果都單身，愛幹嘛幹嘛啊，沒有通姦罪名啊」，「不寫名字就不要爆，沙雕」，「狗仔等著當事人找他們，拿錢堵嘴啊」，「都沒結婚沒家庭的話，人家睡一起管得著嗎？」，「床第間的破事就別當新聞了」。

微博 黃曉明 鄧超

伍迪艾倫被控「性騷養女」遭封殺 史嘉蕾喬韓森逆風挺

