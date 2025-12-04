我的頻道

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

與高至霆真分了？ 張佳寧被拍到與新歡爭吵後一起回家

娛樂新聞組／綜合報導
張佳寧被拍到疑似有了新戀情。(取材自微博)
張佳寧被拍到疑似有了新戀情。(取材自微博)

憑藉「如懿傳」、「知否」、「私藏浪漫」、「一閃一閃亮星星」等劇打開知名度的張佳寧，和男演員高至霆的緋聞一傳多年，甚至傳出兩人正籌備婚禮。但近日，張佳寧被八卦媒體拍到與神秘男子親密互動、當街爭執的畫面，讓不少網友猜測她已有新戀情，相關話題登上熱搜。

前不久，多位娛樂部落客才爆料，張佳寧和小六歲的高至霆「分手已有一陣子」，並透露張佳寧情緒低落、工作時常走神，一度讓家人很擔心。

但時間過去沒多久，有八卦媒體拍到張佳寧與一名身高突出的男性搭同班機返京，隨後一起返回住所。隔天，該男子陪同張佳寧工作，但晚間聚餐後張佳寧情緒明顯低落，男方多次安撫未果，她隨後查看對方手機，兩人在路邊發生短暫對峙，期間兩人一度「雙手叉腰、眉頭緊蹙」，最終仍一起返家。

有網友對比指出，該男子與張佳寧緋聞男友高至霆身形不符，應該不是同一個人。也間接證實，張佳寧和高至霆分手傳聞。

事件登上熱搜後，不少網友譴責狗仔偷拍侵犯藝人私生活，亦有人質疑，張佳寧與彭昱暢主演電影的「過家家」將於元旦上映，有網友推測爭執畫面也許是為製造熱度，但未獲證實。

