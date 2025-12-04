我的頻道

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

金雞影后奚美娟塌房？ 疑婚內出軌生子 還冤枉前夫30年

娛樂新聞組╱即時報導
奚美娟兩度拿下金雞影后獎。(取材自微博)
中國大陸69歲演員周野芒近日終於洗清多年背負的「拋妻棄子」罵名。據法庭公開的庭審記錄顯示，周野芒與前妻奚美娟所生之子並無血緣關係，且在婚姻存續期間未共同生育子女，先前流傳的「婚內出軌」、「拒付撫養費」等指控均為不實謠言。

有網友說，今年的金雞獎真的可以載入史冊了，不是有多公正，而是因為太精采。宋佳的影后風波還沒落下帷幕，又扒出新料。兩度榮獲金雞獎最佳女主角的奚美娟就是本屆金雞獎評委主席，一直以來對外形象溫柔優雅，但30年前婚內出軌，生下不知生父是誰的孩子，卻反過來指責丈夫對婚姻不忠。這瓜一出，真是讓大家開了眼了。

綜合媒體報導，周野芒因出演1998年電視劇「水滸傳」中林沖一角而廣為人知。1985年，他與奚美娟結婚，兩人同為上海戲劇學院校友，婚後分配至上海人民藝術劇院工作。1994年7月，兩人協議離婚。不久後，奚美娟生下一子，周野芒因此被誤傳為拋妻棄子，長達30年備受外界指責。

直到2023年，周野芒為維護自身與家人的名譽，對多名在網路上散布不實信息的網民提起訴訟。他向法院提交親子鑑定報告及其他證據，包括離婚協議、出入境記錄，證明孩子出生時間晚於離婚日期四個月，雙方無血緣關係，且婚內並未共同生育。2024年，法院最終裁定周野芒勝訴，十餘名造謠者被追責，其中一人甚至以手寫道歉信向周野芒致歉。

事件曝光後，引起網友關注與熱議。許多人在社交平台留言表示理解與支持，讚揚周野芒多年以來克制、理性應對的態度。對於輿論的反轉，周野芒表示感謝社會的理解，並強調自己一直專注於演藝事業與家庭，對於過往謠言不再多加評論。

回顧周野芒與奚美娟的婚姻歷程，兩人因共同出演話劇「中國夢」結緣，1985年結婚後生活雖不富裕，卻充滿工作與藝術上的互助。1988年奚美娟第一次懷孕期間不幸流產，周野芒辭掉工作全力照料妻子，展現顧家態度。隨後因工作與進修安排，夫妻分居，1994年奚美娟再度懷孕並生下一子，婚姻已結束。

據報導，在觀眾印象裡，奚美娟是手握金雞獎的老戲骨，是話劇舞台上的常青樹，更以「獨自撫養孩子的單親媽媽」形象圈粉無數。30多年來，她在鏡頭前數度落淚，講述自己懷著孕拍戲、剛出月子就被丈夫拋棄的「悲慘經歷」，讓前夫周野芒背上「負心漢」的罵名，事業一落千丈。

直到2023年一場官司的開庭，塵封30年的真相才徹底曝光，那個賺足同情的「受害者」，竟是構陷前夫的始作俑者。

此次判決不僅還原了周野芒的名譽，也讓長期以來對事件認知的公眾重新評估過往的傳聞。雖然30年的時間無法追回，但法律程序最終證實了事實，周野芒得以擺脫多年的不實指控。此案亦提醒社會大眾，在網路與媒體傳播信息時，應保持審慎態度，避免不實指控對個人生活與職業造成長期傷害。

周野芒背負罵名30年，終獲法院還清白。(取材自百度)
林志玲51歲生日哭成淚人兒 超逆齡狀態讓網友不敢相信

林瑞陽之子林禹參戰「最強的身體」 陽光帥氣模樣曝光

