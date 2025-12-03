「錦月如歌」丞磊暴紅 月漲粉170萬 這句撩妹台詞一出網全瘋了

周也(右)、丞磊在「錦月如歌」中並肩作戰。（圖／愛爾達電視提供）

周也、丞磊主演復仇爽劇「錦月如歌」，該劇在網路平台首播後，目前累積播放量已突破12億大關，更被短影音平台抖音 封為「年度熱門劇集」，男主角丞磊也憑藉「肖玨」個人社群平台光一個月就漲粉170萬、身價水漲船高。而他在劇中告白名台詞「她是微臣眼中景、心中事、意中人」、「我喜歡月亮，月亮不知道，現在月亮是你的了」更成為網路熱哏，掀起造句模仿風潮。

丞磊詮釋的「肖玨」出身顯赫、文武雙全、胸懷大志，還真心真意地愛著周也飾演曾遭兄長陷害失明的「禾晏」，令觀眾粉絲公認的完美男人代名詞，對此，丞磊也認同角色非常完美，面對問題冷靜處理，與禾晏是相輔相成一起成長，「缺點就是有時候沒長嘴，不太會表達自己，壓著自己的感覺，但他遇到禾晏就中和掉這點了，就不算缺點了」。

劇中，兩人先是從小在學堂一起讀書，之後進到軍營丞磊則成了周也的上司，最終又成為對方的男朋友，面對三種不同身分，丞磊笑說：「無論什麼身分、無論什麼階段，只要跟禾晏的話，我覺得每個階段都是值得且美好的回憶。」