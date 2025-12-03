我的頻道

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

鄭爽代孕棄養被封殺 用AI重現爭奪撫養權過程

記者陳穎／綜合報導
鄭爽因代孕棄養慘被封殺4年。(取材自微博)
鄭爽因代孕棄養慘被封殺4年。(取材自微博)

大陸女星鄭爽自2021年陷「代孕棄養」與逃漏稅醜聞後全面遭封殺，演藝事業瞬間歸零，也背負巨額債務。神隱4年期間，一度在IG短暫現身發聲，隨後帳號又悄然消失。不過，鄭爽的工作室近日在抖音以新帳號復活，並以AI短劇形式替她重新「開口」。

鄭爽工作室今年2月成立抖音帳號「小鄭子事務部」，主攻AI短劇創作，並宣稱劇情有90%改編自鄭爽的親身經歷，被視為她的「半自傳式復出」。其中在8月上架的「赴美爭奪撫養權」，以AI角色還原她在2019至2021年間，因遭前男友陷害、遠赴海外爭取撫養權的過程。每集不超過3分鐘，角色全由AI製作，鄭爽本人未露面。

工作室又準備推出的新作品「夏風漫過舊書桌」則走校園偶像劇路線，雖目前僅有預告，但因她消失多年，外界揣測這是一場「復出試水溫」。

然而這些AI短劇雖聲稱同步上架海外平台，多數網友搜尋卻毫無結果，讓作品更添神秘色彩。「小鄭子事務部」9月曾發文：「小爽去哪兒了呢？小爽一直在啊！」並附上鄭爽過往控訴的言辭：「喉嚨卡著血，一樣的疼。」暗示她這4年來仍在為自身權益奮戰。

鄭爽代孕棄養被封殺4年 AI拍自傳求復出「重演爭奪撫養權」

楊紫新戲爆遭短劇抄襲「名場面照搬照抄」劇組發聲明譴責

經典IP助攻？ 與格格同遊 短劇「還珠」播放量破8億

胡彥斌認愛新歡 前任鄭爽飆罵「假深情真渣男」

