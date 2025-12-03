楊紫「家業」還沒播 山寨短劇先「東施效顰」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫主演古裝劇「家業」還未開播，就出現相似短劇。(取材自微博)

大陸女星楊紫主演古裝劇「家業」未播先火，不但網路上掀起熱烈討論，近期更爆出被翻拍成短劇版本。近日，製作方華策影視正式開戰，發表聲明嚴厲譴責短劇的跟風拍攝與抄襲劇中核心劇情，「這種跟風行為本質是對藝術創作的褻瀆，更是對全體主創及演員的極端不尊重。」

大陸微短劇超夯，內容精簡、劇情緊湊加上俊男美女高顏值組合，成了創造高流量暴紅主因，更甚者部分夯劇被翻拍成短劇版本，對長劇造成前所未有的收視衝擊。近期楊紫主演的傳奇商戰古裝劇集「家業」正值宣傳期，雖尚未定檔，熱度卻不斷上漲。但近日，有網友發現一部短劇「墨香繾綣，贅婿竟是資本家」與「家業」高度雷同，不僅翻拍「合墨」、「送八爺」等名場面，連海報字體、角色名、動作都是照搬照抄，被網友嘲諷「東施效顰」，更令網友納悶，「現在短劇都這麼肆無忌憚了嗎？」、「這樣照抄，沒事嗎？」

針對近期市場上出現短劇抄襲「家業」的跟風模仿，製作方華策影視發表聲明指出，該類短劇直接依據華策影視之前釋出的宣傳視頻和核心劇情片段進行拍攝，嚴重違背藝術創作的原創精神及行業倫理。

據悉，「家業」以明朝嘉靖年間徽州貢墨案為背景，講述李墨世家八房幺女李禎（楊紫飾演）為振興家業，憑藉製墨天賦帶領李氏墨業重回巔峰，並與駱家次子駱文謙（韓東君飾演）從競爭到合作，共同對抗墨業新貴田墨家族及海外墨業挑戰，最終製出「天下第一墨」維繫徽墨傳承的故事。

