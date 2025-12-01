于朦朧死因不單純 疑遭性侵、全口無牙、切右耳

于朦朧死後各種傳聞滿天飛。(圖／摘自于朦朧小紅書)

男星于朦朧 9月突然墜樓身亡，官方迅速以「酒後墜樓」結案，但事件從一開始便疑點重重。隨著各式「驗屍報告」、影像與音檔在網路流傳，內容包括「全身多處創傷」、「全口無牙」等細節，甚至傳出他遭多人侵害、被掌摑、疑似割耳、戴上電子腳鐐等傳言，使得事件真相更加撲朔迷離。官方始終未鬆口回應，也讓外界質疑不斷升高。

YouTube 頻道「李沐陽新聞看點」整理網友比對畫面，指出于朦朧參加「追光吧！哥哥」時右耳與臉頰連接處似乎出現一道黑線，質疑或許與「被割耳」傳聞有關。主持人也強調，目前所有猜測都未經證實，只能由觀眾自行判斷。同時，網路上亦流出他生前可能遭監控、配戴電子腳鐐的說法，但同樣沒有任何官方訊息佐證。

在各種說法滿天飛的同時，大陸官方對資訊持續採取全面封控，包括刪除討論貼文、阻斷追查，使得相關內容反而加速擴散至海外社群平台。陸委會在最新情勢報告中指出，于朦朧事件凸顯中共 所處的「自我審查困境」管制越嚴，謠言越廣。報告中也提到，近期多起與中共高層相關的負面傳聞在網路瘋傳，官方啟動維穩後卻仍難以全面封堵，顯示其「數位極權」架構持續出現破口，面臨資源消耗與封控失靈的問題。

陸委會強調，于朦朧事件如今已成為中國社群輿論壓抑背景下的典型案例，各種未經證實的消息因封控而加速外溢，使整起事件的真相更難釐清。