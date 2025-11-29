我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

甄子丹老婆批中國易燃護網釀港惡火 惹怒中國網友急刪文

娛樂新聞組／綜合報導
甄子丹與的妻子汪詩詩。（取材自IG）
香港大埔宏福苑社區惡火奪走上百人的生命，讓很多人無家可歸，各界人士紛紛獻愛心，娛樂圈明星紛紛捐款救災；香港動作巨星甄子丹的妻子汪詩詩在IG限動轉發文章，批中國易燃護網釀香港大火。發文引發中國網友反彈，她隨即刪文道歉，並用「我們中國同胞」表明她的愛國立場。

綜合媒體報導，汪詩詩在IG限動表示，香港大火並非是竹製鷹架導致，之所以會迅速延燒，是因為承包商使用了來自中國的、不符合規定的易燃護網以及泡沫密封劑，請大家不要把延燒責任怪到竹棚上。一時間網友炸鍋，怒斥汪詩詩，明目張膽轉發有爭議文章，是什麽立場，一個多小時以後，汪詩詩刪除該動態，還在微博發了一篇道歉文章。

汪詩詩在道歉文章中表示，她只是單純想討論竹棚與護網議題，卻未留意到原作者措詞不當，「對此我感到非常抱歉」。她並稱，以後會謹慎傳播訊息，「現在最重要的，是我們所有中國同胞齊心協力，幫助受災地區的民眾盡快安置、重建生活。」

然而，網友們不買帳，有網友說她自己轉發的文章不到100個字，上面那麼明顯的立場問題她看不見？而且是這時候都關心受災同胞流離失所，她捐沒捐款不說，卻替竹子鳴不平？討論誰的責任？想甩鍋給內地生產商嗎？一時間評論區罵聲一片。

不少網友去給甄子丹留言，讓他管好他老婆的嘴。有人稱「她老公營銷的愛國人設頃刻崩塌，這樣的香港藝人多的是」、「其實就是下意識的心裡話，經典怪他人，從心底她就覺得不是一國人」、「她的意思是，雖然港人治港但是責任方在中國，而且不認為香港屬於中國」、「在她心裡，中國代表不入流。 典型的高華和假洋鬼子心態」。

香港動作巨星甄子丹的妻子汪詩詩在IG限動轉發文章，惹怒中國網友。（取材自微博）
香港 甄子丹 宏福苑

