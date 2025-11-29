Angelababy低調上「藝德培訓班」 傳爭取演李安新片
2023年觀看法國瘋馬秀遭「軟封殺」的大陸女星Angelababy(楊穎)，今年初解禁，為重振演藝事業，動作頻頻。她不僅低調參加廣電總局舉辦的「藝德培訓班」，還傳出她的經紀人與知名導演李安聚餐。外界揣測，她是否正積極爭取演出李安的新電影「老金山」（Old Gold Mountain）。
綜合媒體報導，Angelababy近日現身深圳，參加廣電總局舉辦的藝德培訓班。據了解，該培訓班採全封閉式管理，課程內容涵蓋藝德修養、政策法規等，學員禁止隨意出入，必須完成考試及學習報告。Angelababy被拍到戴著鴨舌帽，與其他學員合影。
報導指出，Angelababy解禁後，主演的電視劇「相思令」收視及口碑不俗，之後友情出演的劇集「漫影尋蹤」也播出，兩部戲劇為復出打響頭炮；而Angelababy低調參加培訓，有望能夠全面復出。
此外，網上流傳一張照片，照片中李安穿深色上衣對著鏡頭露出微笑，照片最右側女子有網友聲稱是Angelababy經紀人，兩人同桌用餐，桌上擺滿烤串與餐點，氣氛看似融洽。照片曝光引發熱烈討論，不少網友推測經紀人此舉是為幫Angelababy爭取角色。
Angelababy微博高達1.06億粉絲追蹤，過去代言無數，軟封殺解禁後，演出戲劇雖獲定檔播出，但昔日頂流氣勢仍有待恢復。如今她雙管齊下，一方面透過官方培訓展現正面形象，另一方面由經紀人接觸頂級資源，能否成功翻身重回巔峰，備受各界關注。
57歲中國男星當街小便被拍 「螢幕硬漢」濾鏡破碎
