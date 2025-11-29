我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

Angelababy低調上「藝德培訓班」 傳爭取演李安新片

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Angelababy為重振演藝事業，動作頻頻。（取材自微博）
Angelababy為重振演藝事業，動作頻頻。（取材自微博）

2023年觀看法國瘋馬秀遭「軟封殺」的大陸女星Angelababy(楊穎)，今年初解禁，為重振演藝事業，動作頻頻。她不僅低調參加廣電總局舉辦的「藝德培訓班」，還傳出她的經紀人與知名導演李安聚餐。外界揣測，她是否正積極爭取演出李安的新電影「老金山」（Old Gold Mountain）。

綜合媒體報導，Angelababy近日現身深圳，參加廣電總局舉辦的藝德培訓班。據了解，該培訓班採全封閉式管理，課程內容涵蓋藝德修養、政策法規等，學員禁止隨意出入，必須完成考試及學習報告。Angelababy被拍到戴著鴨舌帽，與其他學員合影。

報導指出，Angelababy解禁後，主演的電視劇「相思令」收視及口碑不俗，之後友情出演的劇集「漫影尋蹤」也播出，兩部戲劇為復出打響頭炮；而Angelababy低調參加培訓，有望能夠全面復出。

此外，網上流傳一張照片，照片中李安穿深色上衣對著鏡頭露出微笑，照片最右側女子有網友聲稱是Angelababy經紀人，兩人同桌用餐，桌上擺滿烤串與餐點，氣氛看似融洽。照片曝光引發熱烈討論，不少網友推測經紀人此舉是為幫Angelababy爭取角色。

Angelababy微博高達1.06億粉絲追蹤，過去代言無數，軟封殺解禁後，演出戲劇雖獲定檔播出，但昔日頂流氣勢仍有待恢復。如今她雙管齊下，一方面透過官方培訓展現正面形象，另一方面由經紀人接觸頂級資源，能否成功翻身重回巔峰，備受各界關注。

Angelababy為重振演藝事業，動作頻頻。（取材自微博）
Angelababy為重振演藝事業，動作頻頻。（取材自微博）

Angelababy 解禁 微博

上一則

57歲中國男星當街小便被拍 「螢幕硬漢」濾鏡破碎

下一則

邱澤、許瑋甯婚禮 藍心湄爆證婚內幕 張清芳促再生1個

延伸閱讀

金馬僅摘1獎…「左撇子女孩」導演：期待奧斯卡

金馬僅摘1獎…「左撇子女孩」導演：期待奧斯卡
柯煒林一票之差錯失金馬影帝 笑喊：誰沒投我啦

柯煒林一票之差錯失金馬影帝 笑喊：誰沒投我啦
金馬慶功…李安熱線范冰冰送祝福 她1原因不想視訊露臉

金馬慶功…李安熱線范冰冰送祝福 她1原因不想視訊露臉
范冰冰奪金馬影后 視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」

范冰冰奪金馬影后 視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

超人氣

更多 >
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼
美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住

美國12個州生活成本低 這州出錢讓你來住
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗