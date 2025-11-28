我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為優先登機、好座位 機場輪椅服務被濫用9成有假

紐時：川普將移民與犯罪、經濟困境畫等號

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

記者廖福生／即時報導
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大埔宏福苑近日發生五級大火，災情慘重目前已造成128人死亡、79人受傷，仍有多人失聯。該事件除了掀起國際關注，不少藝人紛紛捐錢希望幫助香港早日恢復家園。不過武打巨星甄子丹的妻子汪詩詩，28日在Instagram發文指出；該火勢是大陸易燃護網釀禍，隨即遭到批評，她也趕緊出面道歉。

汪詩詩在發文中指出，香港的火災不是由竹棚架引起的，火勢之所以會迅速蔓延，是因為承包商偷工減料，使用了不合規的中國製易燃防護網，以及用泡沫密封劑封住窗戶。她更提到有數據顯示竹子本身並不容易燃燒，「請不要把責任推到它身上」。

而此話一出，立刻引起軒然大波，有大陸網友認為，汪詩詩一番發言「影射中國製品劣質」，瘋狂遭到批評。對此，汪詩詩晚間在微博發文道歉，承認自己的文字容易引發誤會，所以已經刪除：「原本只是想討論竹子腳手架（竹棚）相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」

此外，汪詩詩也表示，這次的爭議讓她意識到，在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一則訊息的傳遞：「現在最重要的，是我們所有中國同胞們齊心協力，說明受災地區的民眾儘快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，我在此鄭重致歉，日後也會更加審慎。」

香港 宏福苑 甄子丹

上一則

港男星月初才淚述妻急需換肝 籌得百萬…仍天人永隔

延伸閱讀

港府降半旗舉行默哀儀式 悼念火災罹難者

港府降半旗舉行默哀儀式 悼念火災罹難者
MAMA所有藝人全換一身黑 朴寶劍帶頭哀悼香港大火

MAMA所有藝人全換一身黑 朴寶劍帶頭哀悼香港大火
日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛

日本首相高市早苗慰問香港火災：深感悲痛
香港查宏福苑維修貪污 今再拘捕八人累計破兩位數

香港查宏福苑維修貪污 今再拘捕八人累計破兩位數

熱門新聞

秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼

翅膀硬了？印尼拒吞美國「毒丸」因握有這些籌碼