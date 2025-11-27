挺過許凱小三風波 趙晴晉升女一化身巾幗將軍

趙晴挺過小三風波，在新劇「金吾不禁」搖身一變成女一。(取材自微博)

在電視劇「凡人修仙傳」中飾演楊洋初戀「墨彩環」的趙晴，楚楚動人獲封「最美白月光」。不過就在人氣攀升之際，突遭男星許凱前女友爆料，介入當時兩人戀情，令趙晴背上小三罵名，一度沉寂。近日，趙晴晉升女一、開拍新劇「金吾不禁」，挺過小三風暴的她被發現瘦了不少，更加清麗脫俗。

趙晴被爆料是小三後，網路上更有知情人士抖出「案外案」，指趙晴當時疑似「腳踏兩條船」，在與許凱發展地下情時，身邊竟仍有正牌男友。相關話題一度讓不少人以為，趙晴將難以在演藝圈立足。

據悉，于正曾稱「金吾不禁」小說版權是為趙晴量身購買，並強調其「能吃苦、肯下笨功夫」的特質高度契合角色內核。該劇講述女子沈青梧（趙晴飾演）因堅持自由戀愛，在被家族囚禁後逃出，並進入軍營歷練，最終成為巾幗將軍的故事。她與出身世家的文官張行簡（周柯宇飾演）在共同的理想下，聯手對抗朝廷陰謀、平定叛亂，最終打破了貴族壟斷，收穫了愛情和功名。

趙晴為詮釋女將軍角色，提前三個月苦練刀法，動作戲實拍摔傷7次仍堅持完成，而她的男裝造型透過加深膚色、劍眉束髮弱化柔美特徵，被讚判若兩人、英氣逼人。

不過，也有網友認為趙晴尚無大眾認知度高的代表作，擔心她扛不起女一。