汪峰女兒曬男友、前妻葛薈婕公開戀情 「全家戀愛中」

娛樂新聞組／綜合報導
汪峰（右）和森林北戀情穩定。（取材自微博）
汪峰（右）和森林北戀情穩定。（取材自微博）

11月25日，汪峰大女兒「小蘋果」在20歲生日當天曬出與男友在海邊的甜蜜合影，瞬間引爆網路，目測男方身高超過1米9，和身高已超1米7的小蘋果看來很登對，被網友形容為簡直像偶像劇截圖，但也有網友吐槽男方看來顏值普通。小蘋果官宣男友，她的親爹汪峰與森林北戀情穩定中，親媽葛薈婕近日也公開了小男友，這一家子被網友調侃「汪峰家全員戀愛中」。

在小蘋果曬出與男友的合影中，背景是美麗海景，男友從背後親密摟住她的腰，兩人穿搭休閒，氛圍感拉滿，兩人的身高更被網友形容為「雙強氣場」。

「汪峰大女兒小蘋果曬男友甜蜜合影」隨即火速登上熱搜，網友們紛紛評論，稱小蘋果遺傳自超模母親葛薈婕的優越外形：高挑身材、精緻五官，加上常年習舞流露出來的出眾氣質，被不少網友評價「星味十足」，甚至喊話「別浪費基因，趕緊進軍模特圈」。

評論區也有網友對「20歲能否談戀愛」有不同的看法，有網友認為，現在時代不同了，20歲談戀愛再正常不過，紛紛表示「少審視多祝福」，並稱讚二人「男帥女美，十分般配」；也有網友吐槽男方「顏值普通」，戲稱「想娶小蘋果？先唱好汪峰的歌」。

據報導，作為汪峰與葛薈婕之女，小蘋果在父母離異後由繼母章子怡撫養長大，生母葛薈婕曾公開認可章子怡的付出，稱女兒願意叫章子怡「媽媽」是因對方給予的關愛「不像演的」。

小蘋果目前在英國留學，據了解，此次她官宣的男友據稱正是她在英國留學期間結識的。小蘋果這次大膽曬愛，有網友想到其生母葛薈婕在未成年就和她爹汪峰戀愛還懷孕生女，最終感情卻失敗收場還怨懟一生的「前車之鑑」，勸小蘋果談戀愛要謹慎，別走上了她親媽的後塵。

不少網友稱，小蘋果官宣了男友，她親爹汪峰正和森林北熱戀中，親媽葛薈婕前不久剛在直播間說自己新男友比自己小很多且有結婚打算，稱自己依然有市場，魅力不輸汪峰，暗地裡和前任較勁，調侃「汪峰全家戀愛中」也上了微博熱搜，網友們紛紛留言：「汪峰家的幸福濃度超標，每個人都在奔赴自己的美好」，「幸福的一家人」，「笑鼠，全家熱戀中」，「我笑到不行了，戀愛家族」。

小蘋果（左）曬出與男友合照。（取材自微博）
小蘋果（左）曬出與男友合照。（取材自微博）

章子怡 微博

