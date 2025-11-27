汪峰女兒曬男友、前妻葛薈婕公開戀情 「全家戀愛中」

汪峰（右）和森林北戀情穩定。（取材自微博）

11月25日，汪峰大女兒「小蘋果」在20歲生日當天曬出與男友在海邊的甜蜜合影，瞬間引爆網路，目測男方身高超過1米9，和身高已超1米7的小蘋果看來很登對，被網友形容為簡直像偶像劇截圖，但也有網友吐槽男方看來顏值普通。小蘋果官宣男友，她的親爹汪峰與森林北戀情穩定中，親媽葛薈婕近日也公開了小男友，這一家子被網友調侃「汪峰家全員戀愛中」。

在小蘋果曬出與男友的合影中，背景是美麗海景，男友從背後親密摟住她的腰，兩人穿搭休閒，氛圍感拉滿，兩人的身高更被網友形容為「雙強氣場」。

「汪峰大女兒小蘋果曬男友甜蜜合影」隨即火速登上熱搜，網友們紛紛評論，稱小蘋果遺傳自超模母親葛薈婕的優越外形：高挑身材、精緻五官，加上常年習舞流露出來的出眾氣質，被不少網友評價「星味十足」，甚至喊話「別浪費基因，趕緊進軍模特圈」。

評論區也有網友對「20歲能否談戀愛」有不同的看法，有網友認為，現在時代不同了，20歲談戀愛再正常不過，紛紛表示「少審視多祝福」，並稱讚二人「男帥女美，十分般配」；也有網友吐槽男方「顏值普通」，戲稱「想娶小蘋果？先唱好汪峰的歌」。

據報導，作為汪峰與葛薈婕之女，小蘋果在父母離異後由繼母章子怡 撫養長大，生母葛薈婕曾公開認可章子怡的付出，稱女兒願意叫章子怡「媽媽」是因對方給予的關愛「不像演的」。

小蘋果目前在英國留學，據了解，此次她官宣的男友據稱正是她在英國留學期間結識的。小蘋果這次大膽曬愛，有網友想到其生母葛薈婕在未成年就和她爹汪峰戀愛還懷孕生女，最終感情卻失敗收場還怨懟一生的「前車之鑑」，勸小蘋果談戀愛要謹慎，別走上了她親媽的後塵。