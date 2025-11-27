羅晉、唐嫣一起扔垃圾再牽手回家 網：分明是老夫老妻

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
網傳唐嫣和羅晉一起回家的畫面。（視頻截圖）
網傳唐嫣和羅晉一起回家的畫面。（視頻截圖）

明星夫妻羅晉和唐嫣此前被盛傳婚變，兩人在羅晉父親告別式上合體和低調的互動，被視為粉碎了兩人已離婚的傳言。就在告別式之後兩天，又有網友拍到羅晉和唐嫣手牽著手一起出門扔垃圾後，又一起回家的畫面，讓不少網友友調侃：「這哪是離婚夫妻，分明是老夫老妻」。

據網易報導，網友拍到這段視頻是在11月25日，羅晉和唐嫣乘車一起回家，抵達北京某高檔小區，倆人從車上下來，唐嫣左手拎著包，右手挽羅晉胳膊，羅晉空著左手，右手提倆垃圾袋，兩人走到北京某小區垃圾分類站扔垃圾，羅晉拎著黑色垃圾袋站在投放口，唐嫣從他手裡接過袋子分類投放，接著兩人一起牽手朝家的方向步行回去。被網友形容「短短30秒卻很溫馨的互動」。

這段時間，圍繞在唐嫣和羅晉身邊的傳聞來自狗仔爆料「知名恩愛夫妻已離婚」，評論區立刻有人猜是唐嫣羅晉，網友們扒出兩人近半年的時間線，發現兩人自5月起就沒同框，還稱羅父11月19日在北京過世，可唐嫣的IP地址一直都在上海，質疑唐嫣在公公生病期間沒看望過。後來在羅父的追悼會上，兩人合體，唐嫣全程扶著手捧羅父遺像的羅晉，兩人不時低聲耳語，唐嫣還幫他理了理領口，羅晉下台階時回頭看唐嫣有沒有跟，被視為粉碎了婚變傳言。

網傳唐嫣和羅晉手牽手一起回家的畫面。（視頻截圖）
網傳唐嫣和羅晉手牽手一起回家的畫面。（視頻截圖）

