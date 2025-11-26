成龍女兒回到香港了 吳卓林被目擊街頭擺攤

成龍女兒吳卓林近期被目擊在香港擺地攤。(取材自微博)

女星吳綺莉過去與影星成龍 曾有一段情，並在未婚情況下生下女兒吳卓林。母女兩人多年間相依為命，但近年因家務事頻起爭執，關係一度惡化、吳卓林甚至離家出走，讓兩人互動降到冰點。近日港媒報導，吳卓林疑似在香港 擺攤的畫面曝光，再度引起外界關注她的近況。

2018年吳卓林與大12歲的外籍女友Andi結婚，引發母女之間的矛盾全面爆發，隔閡至今未見改善。期間也曾有網友拍到兩人在加拿大 街頭領取物資，被外界認為生活並不寬裕，但她依然未選擇返回與母親同住。

另一方面，外界也持續關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。成龍身家約117億港元(約15億美元)，早年傳他因心疼正宮林鳳嬌而修改遺囑，兒子房祖名也被指已有安排。但依照香港法規，吳卓林必須被正式列入遺囑才有資格分配遺產，相關傳聞指出，成龍將以不同部分進行規畫。

據香港01報導，吳卓林近期被目擊在香港某處街頭，疑似擺地攤，其打扮樸素，與昔日媒體鏡頭下的形象大相逕庭。反映出她正試圖擺脫「星二代」的光環，在現實世界中靠一己之力謀生。

畫面中她正在販售衣物，面對鏡頭時還比出手勢、露出笑容，看起來心情不錯。而她的生活近況也因此再次成為外界討論焦點。