金士傑被宋祖兒嚇一跳 讚「折腰」演技真實有張力

記者趙大智／綜合報導
宋祖兒為顧全大局嫁給敵對劉宇寧，以化解世仇。（圖／八大提供）
宋祖兒為顧全大局嫁給敵對劉宇寧，以化解世仇。（圖／八大提供）

中國古裝陸劇「折腰」，男女主角劉宇寧、宋祖兒藉由聯姻化解世仇，原本敵對的他們也漸漸由恨生愛。造成兩方家族焉州、巍國結仇的焉州國君「喬圭」由金士傑飾演，與宋祖兒飾演的孫女「小喬」有著深刻的祖孫情。

金士傑表示，合作前對宋祖兒的印象是「外型時髦、帶著現代都會感的小女孩」，但實際對戲後卻完全改觀，金士傑驚訝她的演技張力與真實情感，直呼：「嚇一跳！」甚至私下與朋友聊起宋祖兒的表現時，仍難掩讚嘆，認為她把「小喬」詮釋得「真實、有味道」。

金士傑在年度話題古裝劇「折腰」化身焉州家主，14年前中原群雄混戰，焉州與巍國結成聯盟，然而，當巍國遭邊州攻打的關鍵時刻，本來該救援的焉州卻出爾反爾，未能趕到，以至於巍國三代慘死，只剩下年幼的魏劭（劉宇寧飾）。

金士傑談及印象最深刻的一場戲，即是這場需要他援助時臨陣退縮，表現出的軟弱膽怯；劇中他牽起當時年3歲的孫女小喬的手，讓她擲筊決定國運。金士傑憶起讀劇本時便深受打動，「這個角色我很喜歡，題材不容易，但劇本寫得自然、不生硬」。

金士傑在劇中戲份不多，卻是推動全劇的重要關鍵角色。他笑說：「整個家族恩仇，都是因為我這個角色而起，表演上更要對得起這份重量。」他也提到劇中一場臨終戲，自己躺在床上氣若游絲，孫女小喬宋祖兒靠在床邊、眼神堅定，為了大局願意犧牲自己嫁給魏劭劉宇寧，以化解世仇。

金士傑形容那一刻「就像親身骨肉走上自己搭建的祭壇」，內心發抖令人心碎。被問到如此濃烈的情感戲如何抽離角色，金士傑笑說，並不覺得辛苦，反而感到一種圓滿與激動，「能演出這樣真誠的情感，是件令人高興的事」。

金士傑戲份不多，卻是全劇關鍵角色之一。（圖／八大提供）
金士傑戲份不多，卻是全劇關鍵角色之一。（圖／八大提供）

