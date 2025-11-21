我的頻道

她變了？ 李亞鵬前妻海哈金喜 趁女兒睡著深夜約會

娛樂新聞組／即時報導
與李亞鵬官宣離婚一個多月的海哈金喜，狀態看來很不錯。（取材自微博）
與李亞鵬官宣離婚一個多月的海哈金喜，狀態看來很不錯。（取材自微博）

與男星李亞鵬官宣離婚一個多月的海哈金喜，近日在社群平台分享她的最新動態，不僅整個人看來精神奕奕，狀態很不錯，還曬出與斷聯多年的閨密梁緣約會的視頻。視頻中，海哈金喜打扮精，全程面帶笑容，眼神也變了，變得更加知性和自信，網友們紛紛讚她「她哪裡像是剛離婚的人」。

據鳳凰網報導，海哈金喜比李亞鵬小19歲，1990年3月18日出生於四川省涼山彜族自治州。2022年李亞鵬宣布自己與海哈金喜女兒降生，一併官宣二人已經結婚。不過兩人的婚姻僅維持3年多，海哈金喜與李亞鵬於2025年10月14日通過聯合聲明官宣離婚，兩人育有一女，離婚後女兒由海哈金喜撫養，雙方共同承擔撫養責任。網傳兩人離婚與李亞鵬名下企業負債28.6億元人民幣等有關，李亞鵬曾回應「猜想永遠不如真相來得更加精彩」。

據報導，恢復單身後的海哈金喜，常在社交平台分享健身日常，展現積極狀態。據了解，她帶著女兒繼續在北京生活，繼續忙直播事業，但並未拿離婚炒作，與李亞鵬分開後隻字不提前夫。

有網友發出對比園，認為海哈金喜離婚才一個月，眼神變得更自信。（取材自微博）
有網友發出對比園，認為海哈金喜離婚才一個月，眼神變得更自信。（取材自微博）

近日她分享與斷聯多年的閨密、曾在「白夜追兇」中飾演周舒桐的梁緣約會視頻，她說，自己趁女兒睡著出門約會。視頻中，身著淺色T恤搭配牛仔褲出鏡的海哈金喜，家裡暖氣供足，整個人打扮的也很精緻，全程面帶笑容。

海哈金喜透露，學生時期和梁緣關係很好，那時梁緣天天住在她家，兩人說是無話不談的好閨密，不過自從嫁給李亞鵬尤其是生下女兒夏夏後，兩個人就斷聯了。此時，坐在海哈金喜一旁的梁緣打趣稱：「順著熱搜又把你找回來」，梁緣似是看到海哈金喜與李亞鵬離婚的消息關心她才復聯，大概怕閨密提到李亞鵬被網友罵蹭熱度，海哈金喜馬上制止梁緣說「閉嘴」，還打趣梁緣說她「真胖」。看得出兩人的好情誼。

