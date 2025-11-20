趙露思硬起來提告 鎖定17名黑粉「不再是溫柔小姐姐」

趙露思對17名網友提告。(摘自微博)

人氣女星趙露思 因「許我耀眼」再度攀上事業高峰，但伴隨高流量而來的惡評也持續暴增。20日晚間，她的新工作室突然在微博發布律師聲明，宣告正式提告17名長期散布惡意言論的黑粉，引發網友熱議，被形容是「演藝圈最剛女神」。

聲明指出，過去數月間，有多名網路用戶長期發布侮辱、惡搞、捏造事實及進行人身攻擊等內容，已嚴重損害趙露思的名譽權與肖像權，甚至影響網路秩序。工作室表示，相關行為已明顯構成違法侵權，團隊已委託律師收集證據，目前取證程序已結束並正式立案，將依照法律途徑追究責任。

趙露思工作室更強調，此次採取法律行動只是「維權的第一步」。對於涉事帳號，要求立即刪除所有侵權內容並停止散播不實言論，否則將持續追責，毫不寬待。同時也呼籲社群大眾務必理性發言、不信謠不傳謠，共同維護健康的網路環境。

業界人士分析，趙露思近期剛脫離舊東家「銀河酷娛」並加盟「虎鯨文娛」，如今迅速啟動提告行動，不僅是在保護個人聲譽，更象徵她全面整頓品牌形象、鞏固商業合作的決心。粉絲在聲明曝光後亦一面倒支持：「早就該告了！」「網路不是法外之地！」、「露思不再溫柔，這次真的硬起來了！」