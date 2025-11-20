我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

趙露思硬起來提告 鎖定17名黑粉「不再是溫柔小姐姐」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙露思對17名網友提告。(摘自微博)
趙露思對17名網友提告。(摘自微博)

人氣女星趙露思因「許我耀眼」再度攀上事業高峰，但伴隨高流量而來的惡評也持續暴增。20日晚間，她的新工作室突然在微博發布律師聲明，宣告正式提告17名長期散布惡意言論的黑粉，引發網友熱議，被形容是「演藝圈最剛女神」。

聲明指出，過去數月間，有多名網路用戶長期發布侮辱、惡搞、捏造事實及進行人身攻擊等內容，已嚴重損害趙露思的名譽權與肖像權，甚至影響網路秩序。工作室表示，相關行為已明顯構成違法侵權，團隊已委託律師收集證據，目前取證程序已結束並正式立案，將依照法律途徑追究責任。

趙露思工作室更強調，此次採取法律行動只是「維權的第一步」。對於涉事帳號，要求立即刪除所有侵權內容並停止散播不實言論，否則將持續追責，毫不寬待。同時也呼籲社群大眾務必理性發言、不信謠不傳謠，共同維護健康的網路環境。

業界人士分析，趙露思近期剛脫離舊東家「銀河酷娛」並加盟「虎鯨文娛」，如今迅速啟動提告行動，不僅是在保護個人聲譽，更象徵她全面整頓品牌形象、鞏固商業合作的決心。粉絲在聲明曝光後亦一面倒支持：「早就該告了！」「網路不是法外之地！」、「露思不再溫柔，這次真的硬起來了！」

趙露思

上一則

當年簽唱會失控被叫停 90年代最紅男團「小虎隊」再出輯

下一則

台名模傳婚變「拿2億贍養費開公司」 本人親上火線：荒謬至極

延伸閱讀

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜
趙露思誇張吃楊梅 網友吐槽戲精附體 粉絲出面維護

趙露思誇張吃楊梅 網友吐槽戲精附體 粉絲出面維護
趙露思表情誇張吃楊梅 網友為何罵她戲精？

趙露思表情誇張吃楊梅 網友為何罵她戲精？
趙露思「許我耀眼」慶功賣貨挨批割韭菜 陳偉霆問分成

趙露思「許我耀眼」慶功賣貨挨批割韭菜 陳偉霆問分成

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
館長親自直播說明原委。圖／翻攝自YouTube

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

2025-11-15 13:32
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
范冰冰在東京影展直面觀眾。(視頻截圖)

43歲范冰冰在東京影展亮相 網驚：她的胳膊咋回事？

2025-11-14 01:28

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答

CNN：沃爾瑪成了高物價危機底下的解答
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」