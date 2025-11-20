我的頻道

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

喻恩泰被爆與妻互戴綠帽？ 他回應：為孩子忍辱多年

娛樂新聞組／即時報導
喻恩泰和史林子。（取材自優點娛樂微博）
喻恩泰和史林子。（取材自優點娛樂微博）

因在「武林外傳」中飾演「呂秀才」走紅的男星喻恩泰，近日被爆因妻子史林子疑涉出軌，兩人已打離婚官司；而喻恩泰也被媒體拍到，在寧波拍戲期間與一名美女律師挽手回酒店，互動親暱如情侶的視頻，該女律師丈夫據傳已提出離婚訴訟。喻恩泰捲入堪稱「連環瓜」的婚姻風波，一場「各玩各的」離婚大戰在熱搜上炸鍋。喻恩泰則回應稱被捕風捉影造謠，為孩子忍辱多年，已報警。

喻恩泰近日捲入與妻子史林子的離婚訴訟風波，事件發展連番反轉，陷入一場激烈的羅生門爭議。

11月19日，有媒體放出爆料視頻，喻恩泰在寧波拍戲期間與寧波德恒律師事務所律師張敏進會面，一起吃飯後，挽手步行同回酒店，互動親暱如情侶。據傳張敏進的丈夫葉子民也任職於該律所，發現妻子出軌後，已向法院提起離婚訴訟。

網傳喻恩泰被拍到在寧波與律師張敏進會面，兩人不僅一起吃飯，更挽手步行同回酒店，互...
網傳喻恩泰被拍到在寧波與律師張敏進會面，兩人不僅一起吃飯，更挽手步行同回酒店，互動親暱如情侶。（取材自優點娛樂微博）

而就在喻恩泰作為疑「第三者」視頻被曝光前一天，自稱兩人共同好友的帳號「沉穩的石頭愛攝影」發長文指史林子多次婚內出軌，2015年懷孕期間就與舊情人曖昧，甚至在2022年與一名游泳教練長期偷情並將其帶回家中居住，並自稱曾協助喻恩泰恢復手機數據，獲取了相關聊天紀錄等證據。

而據卓偉11月17日爆料，喻恩泰在分居後拉黑妻子、停付撫養費與房租，還轉移了存放在史林子老家別墅的300餘箱茅台酒（估值約500萬元人民幣），致史林子被迫攜子女搬離高檔公寓，兩人離婚案已在北京兩次開庭，喻恩泰通過律師稱「同意離婚，財產依法分割」，史林子方控訴喻恩泰拒絕探視子女，校方依其要求阻攔父親接觸孩子。

喻恩泰曾飾演「武林外傳」呂秀才一角。（取材自微博）
喻恩泰曾飾演「武林外傳」呂秀才一角。（取材自微博）

對於這些「連環爆」，喻恩泰11月19日回應稱，「1，忍辱多年。為孩子念，家醜自匿。2，被離婚曠日持久，歷時三載，只為升米碎銀。3，買通狗仔，跟拍數月，捕風捉影造謠言。君子坦蕩蕩，小人必現形。4，已報警，已立案，有法律，有正義。微博升堂斷案，可休矣」。

截至11月20日，史林子尚未直接回應指控。社交媒體上不斷發酵的「互撕」劇情，引來不少網友感慨：「『武林外傳』的濾鏡碎了一地」，「這劇情比電視劇刺激」，「這倆到底弄啥嘞，雙雙出軌？」，「我可是還記得秀才給他老婆寫了好多情詩，咋滴啦，感情過期了嗎」。

喻恩泰在劇中是秀才，在現實中也是名副其實的學霸博士，人生充滿戲劇性轉折。初二時從調皮學生逆襲考取第一，1995年以第一名成績考入上海戲劇學院。，2000年考取上戲研究生，2002年獲牛津大學全額獎學金，2006年攻讀中央戲劇學院博士，堪稱演藝圈「學歷天花板」。不婚的他曾稱與姪主播史林子一見鍾情，2015年婚後育有一雙子女。

