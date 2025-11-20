太美差點演不了 范冰冰為「地母」清牛糞、臉被摧毀

我的頻道

記者陳穎／綜合報導
范冰冰在「地母」發揮演技，順利入圍影后。（圖／金馬執委會提供）
范冰冰在「地母」發揮演技，順利入圍影后。（圖／金馬執委會提供）

馬來西亞導演張吉安以執導新作「地母」入圍金馬8項大獎，大陸女星范冰冰更一舉入圍最佳女主角。張吉安說：「范冰冰2023年就自願要演，但因為她太美，所以我拒絕，直到第3次才確定由她演出，她下了很多苦功。」導演更透露，范冰冰真的很想要來台灣，仍在協調行程和簽證

導演張吉安(左起)、白潤音為電影「地母」宣傳。(記者林士傑／攝影)
導演張吉安(左起)、白潤音為電影「地母」宣傳。(記者林士傑／攝影)

張吉安和童星出身的白潤音一起受訪，張吉安說：「從2020年到現在5年，我第3次入圍，非常不可思議。」張吉安表示，范冰冰如果不想來台灣，就不會拍我的電影。

導演表示，原本「地母」女主角是想要用素人，但范冰冰因為看過他執導的「五月雪」，對演出非常有興趣。張吉安表示，她曾拿過金馬女配角，對自己很有自信，為了拿下「地母」農婦一角，范冰冰更對他說：「你可以摧毀我的臉！」並一口答應張吉安開出的住在農村3個月、學語言、洗牛、煮菜、清理牛糞，讓張吉安對她完全改觀。

范冰冰為了呈現黝黑的模樣，特別敷了黑面膜，張吉安說：「她非常認真，還學了下降頭，她根本『自投羅網』，連片酬都沒有問，甚至她還帶了資金到劇組。」張吉安透露，范冰冰還是很愛美，帶了1千片面膜，在片場無時無刻都會保養，還送了一箱面膜給他。片中飾演范冰冰兒子的白潤音則表示，「戲外我都叫她媽媽，她在片場超放鬆，絲毫沒有架子」。

白潤音透露在馬來西亞拍戲待了3個月，當時都沒有吃到青菜，只能靠水果攝取纖維，身體一度微恙、忽冷又忽熱，但看醫生都沒有效，後來去收驚竟然就好了。電影「地母」預定明年上映。

