獲頒柏林影展榮譽金熊獎 楊紫瓊：別具意義

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫瓊獲頒柏林影展「榮譽金熊獎」。(自材自微博)

柏林影展日前突然宣布，將授予史上首位華人奧斯卡影后楊紫瓊「榮譽金熊獎」，以表彰她在電影界上的卓越成就。該獎項將於2026年2月12日於柏林影展開幕式上頒發獎項，是柏林影展最高榮譽。柏林影展在聲明中盛讚楊紫瓊「是一位富有遠見的藝術家和表演者」。楊紫瓊得知獲得殊榮後表示，這是「對我電影旅程的一種肯定，也對我來說別具意義」。

柏林影展在發布的聲明中，讚揚楊紫瓊由「007：明日帝國」、「臥虎藏龍」到「媽的多重宇宙」、「魔法壞女巫」均展現出其無畏的藝術性，多年來啟發數個年代，帶給世界上的影迷無數經典畫面，並強調：「楊紫瓊為同代演員中最多樣化、最具影響力的一位，在超過40年、跨越洲陸的生涯中，她在國際影壇上留下恆久的深刻印象」。

楊紫瓊在1999年便擔任柏林影展評審一職。柏林影展總監特里西婭塔特爾也在聲明中提到，「楊紫瓊是一位富有遠見的藝術家和表演者，她的作品超越了地理、語言甚至是電影的界限。她的存在和歷久不衰的風格，深深影響著幾代的電影人及影迷」。

楊紫瓊得知獲得殊榮後說：「柏林在我心中一直占有特別的位置，這裡是最早就以溫暖和慷慨擁抱我作品的影展之一，多年後我再次回到柏林影展，是對我電影旅程的一種肯定，也對我來說別具意義。」

據了解，楊紫瓊獲得的柏林影展最高榮譽金熊獎，將在2026年2月12日柏林影展開幕典禮上頒發。

楊紫瓊祖籍中國福建、出生於馬來西亞、成名於香港、在好萊塢闖出廣闊天地的著名女演員。2023年，楊紫瓊以其主演的「媽的多重宇宙」獲得第95屆奧斯卡最佳女主角獎。此前，楊紫瓊已接連獲得第80屆金球獎音樂/喜劇類電影最佳女主角、第53屆演員工會獎最佳女主角等多個重磅獎項，並被美國「時代周刊」評選為2022年「年度偶像」，是首位獲得這項榮譽的亞裔女演員。

楊紫瓊幼時的夢想是成為舞蹈家，長大後開一所芭蕾舞學校；意外受傷後告別舞蹈世界，轉身拿下選美比賽冠軍，並走上了演員之路；入行近40年，從「亞洲第一打女」一路成長為如今的奧斯卡「影后」，是楊紫瓊61年的傳奇人生。

楊紫瓊 奧斯卡 媽的多重宇宙

