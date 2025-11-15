我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警務政策路線差異明顯 曼達尼將會市警局長蒂池

185家攤商 紐約聯合廣場冬日市集回歸 增添節日氛圍

61歲關詠荷素顏會粉絲 被讚凍齡女神 張家輝這麼回應

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
61歲的關詠荷素顏出現在粉絲聚會現場。（取材自微博）
61歲的關詠荷素顏出現在粉絲聚會現場。（取材自微博）

61歲的關詠荷2006年生下女兒張童後已淡出幕前。近來，關詠荷一身仙氣飄飄的白衣，罕見以素顏出席了一場粉絲聚會，這是她息影12年後首次亮相，為的是履行與粉絲們的20年之約。關詠荷的眼睛笑成月芽，親切地像老友一般和每位粉絲合影，讓現場粉絲們大喊「娥姐，你好美啊」，她則俏皮回應：「叫我詠荷啦，娥姐都退休囉」。

關詠荷曾於1997年以「苗翠花」拿下「萬千星輝頒獎典禮」首屆視后，2003年與影帝張家輝結婚後專注家庭。2025年11月8日，關詠荷穿著白裙，素顏出現在粉絲聚會現場，一進門，全場粉絲頓時尖叫，關詠荷親切地和每位粉絲合影，自然搭著對方肩膀，像多年老友。

這次粉絲聚會源自20年前的約定。當時，關詠荷拍完戲曾對粉絲隨口說：「以後不拍戲了，一定找機會和大家聚聚」，粉絲們以為是客套話，沒想到她息影後一直記得這個承諾。

在粉絲聚會現場，關詠荷親手做有親筆簽名的陶瓷杯送粉絲。聚會結束時她問大家：「10年後再聚好不好？到時候我71歲，你們別嫌我老啊」。話一出，現場粉絲隨即感動地哭成一片。

@happylife_lucylu

61岁关咏荷出席香港粉丝聚会，身穿白色套装素颜，被赞“似41岁”。与丈夫张家辉于2003年在澳门结婚。曾是TVB首位视后，代表作《河东狮吼》《苗翠花》《醉打金枝》#明星 #热搜 #热点 #娱乐圈

♬ 原声 - 八卦糖 - 八卦糖

關詠荷參加粉絲聚會經媒體報導後，網友們看到她的絕佳狀態，瞬間炸鍋：「這狀態說是41歲我都信」，「滿60減20，我信了」，「老關都61啦」，「知性、優雅、有氣質」，「時光荏苒，關詠荷依舊是那個讓人心動的TVB女神，彷彿歲月在她身上停駐，勾起了無數觀眾的青春記憶」，「姊姊仙氣十足」，「真是觀眾緣超好的，從小電視裡看到就好喜歡她」。

就在關詠荷美上微博熱搜第二天，張家輝被媒體記者問及對於太太狀態好的看法時，他憋了3秒後嘴角上揚地說：「以她這個年齡來說都很漂亮」，最後還加了一句：「我保持好自己，才能配得上她」，讓粉絲們都感受到兩人滿滿的甜蜜。

有粉絲形容兩人感情簡直就是現實版童話。1992年，關詠荷已是TVB當紅花旦，張家輝還是個演挨打戲的「人肉沙包」，兩人戀情被全港媒唱衰。1995年，張家輝因事業低谷患抑鬱跑去南非8個月，關詠荷默默照顧他患癌的姊姊，他回來後她只說：「在我心裡，我們從未分開過」，讓張家輝當場淚崩。後來張家輝拿金像獎影帝，緊抱關詠荷說：「因為這個女人，我才能堅持下來。我所有榮譽，都是她的」。

這也讓網友感嘆：「被愛情滋養的女人，真的不會老」。

退休 微博 南非

上一則

神預言？劉曉慶24年前點評「花樣年華」 批王家衛不行

延伸閱讀

金馬頒獎陣容揭曉 翁倩玉、日影帝西島秀俊將現身

金馬頒獎陣容揭曉 翁倩玉、日影帝西島秀俊將現身
章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東

章澤天素顏現身日本機場 身邊不見劉強東
東京影展「春樹」王傳君奪影帝 引女主角白百何不滿

東京影展「春樹」王傳君奪影帝 引女主角白百何不滿
神仙同框… 劉亦菲素顏合影成龍 網：夢回「功夫之王」

神仙同框… 劉亦菲素顏合影成龍 網：夢回「功夫之王」

熱門新聞

朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
王祖賢現在在加拿大開設艾灸館。（取材自小紅書）

王祖賢引退20年真相曝光 王晶：被男友家人嫌棄 心碎隱居加拿大

2025-10-25 19:40
李連杰遭傳接受「換心手術」回春。(摘自小紅書)

李連杰傳接受少林寺武僧心臟回春 向太曝2關鍵闢謠

2025-11-11 22:50

超人氣

更多 >
黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力
個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂

個人退休帳戶常見「最大錯誤」 專家：代價高昂
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品