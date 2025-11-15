61歲關詠荷素顏會粉絲 被讚凍齡女神 張家輝這麼回應

61歲的關詠荷素顏出現在粉絲聚會現場。（取材自微博）

61歲的關詠荷2006年生下女兒張童後已淡出幕前。近來，關詠荷一身仙氣飄飄的白衣，罕見以素顏出席了一場粉絲聚會，這是她息影12年後首次亮相，為的是履行與粉絲們的20年之約。關詠荷的眼睛笑成月芽，親切地像老友一般和每位粉絲合影，讓現場粉絲們大喊「娥姐，你好美啊」，她則俏皮回應：「叫我詠荷啦，娥姐都退休 囉」。

關詠荷曾於1997年以「苗翠花」拿下「萬千星輝頒獎典禮」首屆視后，2003年與影帝張家輝結婚後專注家庭。2025年11月8日，關詠荷穿著白裙，素顏出現在粉絲聚會現場，一進門，全場粉絲頓時尖叫，關詠荷親切地和每位粉絲合影，自然搭著對方肩膀，像多年老友。

這次粉絲聚會源自20年前的約定。當時，關詠荷拍完戲曾對粉絲隨口說：「以後不拍戲了，一定找機會和大家聚聚」，粉絲們以為是客套話，沒想到她息影後一直記得這個承諾。

在粉絲聚會現場，關詠荷親手做有親筆簽名的陶瓷杯送粉絲。聚會結束時她問大家：「10年後再聚好不好？到時候我71歲，你們別嫌我老啊」。話一出，現場粉絲隨即感動地哭成一片。

關詠荷參加粉絲聚會經媒體報導後，網友們看到她的絕佳狀態，瞬間炸鍋：「這狀態說是41歲我都信」，「滿60減20，我信了」，「老關都61啦」，「知性、優雅、有氣質」，「時光荏苒，關詠荷依舊是那個讓人心動的TVB女神，彷彿歲月在她身上停駐，勾起了無數觀眾的青春記憶」，「姊姊仙氣十足」，「真是觀眾緣超好的，從小電視裡看到就好喜歡她」。

就在關詠荷美上微博 熱搜第二天，張家輝被媒體記者問及對於太太狀態好的看法時，他憋了3秒後嘴角上揚地說：「以她這個年齡來說都很漂亮」，最後還加了一句：「我保持好自己，才能配得上她」，讓粉絲們都感受到兩人滿滿的甜蜜。

有粉絲形容兩人感情簡直就是現實版童話。1992年，關詠荷已是TVB當紅花旦，張家輝還是個演挨打戲的「人肉沙包」，兩人戀情被全港媒唱衰。1995年，張家輝因事業低谷患抑鬱跑去南非 8個月，關詠荷默默照顧他患癌的姊姊，他回來後她只說：「在我心裡，我們從未分開過」，讓張家輝當場淚崩。後來張家輝拿金像獎影帝，緊抱關詠荷說：「因為這個女人，我才能堅持下來。我所有榮譽，都是她的」。

這也讓網友感嘆：「被愛情滋養的女人，真的不會老」。