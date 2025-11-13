談叔嫂禁忌戀 宋茜大膽告白 丁禹兮耳朵通紅

丁禹兮(左)、宋茜在「山河枕」中大談年下叔嫂戀全網沸騰。（圖／Disney+提供）

由「我們的翻譯官」美麗女神宋茜 、「永夜星河」人氣男神丁禹兮 主演的古裝復仇大戲「山河枕」=開播以來熱度居高不下，更因2人終於突破「叔嫂」道德禁忌戀，在新一集故事中互表心意，在極度浪漫的屋簷下躲雨後並獻上淺淺一吻，宋茜更豪邁喊話：「親都親了，牽個手，還這麼不好意思啊！」充滿粉紅泡泡。

劇中，宋茜扮演文武雙全的才女「楚瑜」，丁禹兮則化身年下男「衛韞」，執意守護已逝的哥哥遺孀楚瑜。

2人攜手追查親人戰死沙場的真相，終於發現真正在背後運籌帷幄的叛徒，其實另有他人，便是「長公主」（陳喬恩 飾）身邊的門客「薛寒梅」（梁雪峰 飾）。另一方面，楚瑜與衛韞的禁忌戀也鬧得滿城風雨，讓兩人遭受輿論批鬥，無論是兩家家族內部或是人民的憤怒，都讓2人感情備受考驗。