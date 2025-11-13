談叔嫂禁忌戀 宋茜大膽告白 丁禹兮耳朵通紅
由「我們的翻譯官」美麗女神宋茜、「永夜星河」人氣男神丁禹兮主演的古裝復仇大戲「山河枕」=開播以來熱度居高不下，更因2人終於突破「叔嫂」道德禁忌戀，在新一集故事中互表心意，在極度浪漫的屋簷下躲雨後並獻上淺淺一吻，宋茜更豪邁喊話：「親都親了，牽個手，還這麼不好意思啊！」充滿粉紅泡泡。
劇中，宋茜扮演文武雙全的才女「楚瑜」，丁禹兮則化身年下男「衛韞」，執意守護已逝的哥哥遺孀楚瑜。
2人攜手追查親人戰死沙場的真相，終於發現真正在背後運籌帷幄的叛徒，其實另有他人，便是「長公主」（陳喬恩 飾）身邊的門客「薛寒梅」（梁雪峰 飾）。另一方面，楚瑜與衛韞的禁忌戀也鬧得滿城風雨，讓兩人遭受輿論批鬥，無論是兩家家族內部或是人民的憤怒，都讓2人感情備受考驗。
戲裡愛得深厚，戲外兩人也頻頻撒糖，宋茜曾是南韓人氣女團F(X)隊長、主唱，一直以來都是許多粉絲心目中的女神，她這次也維持「山河枕」當中「楚瑜」大膽追愛的人設，2人於7日至新浪掃樓為戲宣傳，在直播環節中，宋茜突然對丁禹兮說「我喜歡你」，讓丁禹兮瞬間抱頭蹲下，耳朵通紅，一旁的工作人員也不斷調侃，讓丁禹兮也只能害羞回「人在這兒，魂已經走了很久了」可愛反應讓全網路激動尖叫。
