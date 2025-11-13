周慧敏走音 網怒批「唱什麼」 狠酸「令人耳朵流產」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
周慧敏近期將精力投入巡演。(取材自微博)
現年58歲的「玉女掌門人」周慧敏出道40年，她雖生活低調，但與倪震的婚姻關係屢受關注。近年她將精力投入「地老天荒愛一場」巡演，雖然凍齡外貌仍是亮點，她一出場總是能掀起粉絲的回憶殺，但是周慧敏氣息不穩、走音的歌聲卻吸引了更多注意。

綜合媒體報導，日前有疑似前行內人士在社交平台，分享一段周慧敏的演出片段。片中，周慧敏身穿紫色露肩花裙獻唱其金典情歌「留戀」。然而，其樣貌和聲線均不在狀態，她也被評批雙眼無神，皮膚鬆弛老態畢現。

相比外貌，周慧敏的聲線狀態更是重災區，被形容為「令人耳朵流產」。大量網民留言怒批，表示完全聽不出周慧敏在唱什麼。有網友直言她唱歌有氣無力，斷斷續續的還走音，不滿身為歌手怎麼用這樣的狀態上開演唱會。也有網友評批周慧敏根本不會唱歌，只是靠外貌維持夢中情人的形象。

周慧敏在今年3月上海站演出時，曾邀曾比特合唱「流言」，當時她聲音沙啞、氣不足的片段就已經引起注意。新演出片段再遭批評，有網友緩頰，認為周慧敏可能只是身體不適，也有網民推測這可能與新冠後遺症有關。

近年「回憶殺」演唱會盛行，歌手林隆璇時常在商演舞台親自彈唱多首代表作，但他很少唱「流言」這首歌。林隆璇指出，「流言」是男女對唱，也還是周慧敏唱最好，所以他不輕易找別人唱，以免駕馭不好，反而會破壞觀眾心中最美的記憶。

58歲的周慧敏外貌凍齡。(取材自微博)
周慧敏近期將精力投入巡演。(取材自微博)
