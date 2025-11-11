吳磊新劇造型獲讚 小熱巴李宛妲「混血臉」遭質疑拖累收視

吳磊戴著斗笠、穿著粗布麻衣新造型被讚「少年感天花板」。(取材自微博)

童星出身的大陸演員吳磊，近年憑藉「星漢燦爛」、「愛情而已」、「在暴雪時分」晉升男神，讓不少人直呼，「小飛流長大了真帥」。暌違四年，吳磊再接演古裝新劇「劍來」，扮演修仙少年。近日，吳磊戴著斗笠、穿著粗布麻衣新造型曝光，被讚「少年感天花板」，但女主李宛妲卻被質疑「混血五官」和原著人設不符，引發拖累收視擔憂。

從曝光畫面可見，吳磊戴著斗笠、穿著粗布麻衣站在河邊，洋溢滿滿少年感，與烽火戲諸侯同名小說男主「陳平安」形象高度貼合，甚至對比動漫版的「陳平安」也十分相像，獲廣大網友稱讚「神選角，根本是天選古裝男主」，可說是未播先紅。

據悉，為了飾演陳平安，吳磊減重 12斤(6公斤)塑造「瘦而不弱」體型，並每日訓練武術五小時，力求打戲無替身。路透造型登上熱搜後，不少網友直呼「陳平安不用避雷了」。

不過，飾演女主寧姚的新生代女星李宛妲，卻因混血五官與古裝適配性引來不少質疑。