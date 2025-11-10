汪峰高音唱不動 前妻補刀「只往女人身上使勁」

汪峰在演唱會翻車唱不上去，被前妻葛薈婕補刀。（取材自微博）

大陸知名歌手汪峰與影后章子怡 離婚後，隔年即與林森北再婚；近日汪峰在演唱會翻車唱不上去，被前妻葛薈婕精準補刀：「只往女人身上使勁」。

綜合媒體報導，54歲的汪峰在哈爾濱的舞台上唱不動「春天裡」，眼看要破音，立刻把麥克風甩給觀眾：「來，你們唱！」表面是互動，其實是求救。台下有粉絲懵了：「我花上千元買票，不是來替你唱的」。

綜合媒體報導，曾經嘶吼「我要飛得更高」的男人，如今連站直都顯得吃力，更尷尬的是黑色T恤也遮不住他的大肚腩，「哪有半點搖滾硬漢的影子？」自前妻葛薈婕在直播間補刀，輕描淡寫一句：「他勁兒全往女人身上使了，唱不上去很正常。」

從章子怡到森林北，汪峰的感情比他的專輯熱鬧；報導指出，汪峰問題不僅止於「年紀大」或「管不住下半身」，而是生存邏輯出問題：靠情懷吃飯不再打磨本事，靠話題續命，忘了觀眾為何而來。

報導指出，汪峰的「存在」、「怒放的生命」，曾點燃無數人的迷惘青春，但這些年，他愈來愈像「情感IP」，上綜藝、談戀愛、發聲明、炒熱度，唯獨少了新歌。

當創作力枯竭，就只能靠舊歌撐場；當體力跟不上激情，就只能靠觀眾救場，更諷刺的是，他一邊享受「搖滾教父」的光環，一邊活成了自己歌詞裡批判的那種人，被慾望裹挾，忘了初心。

17歲的葛薈婕為他生女，換來一句「你太小不懂事」，如今葛薈婕靠前夫話題直播帶貨，有人說她「消費汪峰」，可換個角度，你靠我上熱搜，我也靠你掙飯錢，他們倆可說是兩清了。

太多中年藝人死抱昔日榮光，以為觀眾永遠會為情懷買單，；汪峰若是不好好練練嗓子，或乾脆退居幕後，下次翻車的，可能不只是高音。