46歲董璇慶生忙藏肚 網友扮柯南：莫非懷孕了？

壽星董璇站左邊，而張維伊穿皮衣站中間，佟麗婭則是站在另一邊。（取材自微博）

知名演員佟麗婭5日更新了社交平台，文案是：雙倍浪漫+超級月亮！從她曬出的照片中看，原來為好閨密董璇慶祝46歲生日。這是董璇與張維伊結婚後，迎來的第一個生日，生日宴辦的如何令人好奇，她的肚子也吸引住了眾人的目光。

綜合媒體報導，董璇生日當天，剛剛過了零點，佟麗婭就發文為董璇慶生。董璇與佟麗婭在2012年拍「北京愛情故事」認識，到現在整整13年。最鐵的是2018年董璇前夫高雲翔 鬧出性醜聞，佟麗婭直接抵押北京公寓湊保釋金，還把董璇的女兒小酒窩接到自己家照顧。現在兩人住對門，經常一起帶娃逛街。

最近董璇的事業來到巔峰期，她經常帶著佟麗婭一起露面，同框參加活動、帶著兒女去遊樂場度假，佟麗婭最近的流量都被董璇給帶起來了。

從佟麗婭為董璇慶生照片中，可以看出兩人狀態極佳。董璇這次選了件黑色長袖禮服，領口開到鎖骨，新燙的羊毛捲髮型倒是挺減齡，配上紅唇笑起來像小姑娘。

但眼尖的網友發現，董璇連切蛋糕都小心翼翼護著小腹，跟平時愛秀身材的風格完全不同。佟麗婭就大方多了，黑色V領裙配丸子頭，小露香肩，皮膚白得發光。

一張三人合影也掀起話題，只見壽星董璇站旁邊，佟麗婭站在另一邊，而張維伊穿皮衣站中間，像當天的主角一樣，不知道的還以為他過生日呢。張維伊把之前被吐槽油膩的中分換成俐落短髮，配上皮衣年輕了十歲，難怪董璇拍照時一直挽著他胳膊。

有消息人士透露，為了這次生日宴，張維伊特意減重 15斤，還把網友吐槽的「耳機梗」編成小品，看來是想徹底擺脫「軟飯男」標籤。

但看完董璇的生日大片，網友們卻全都被她的肚子吸引住了目光。董璇換了3套衣服全是寬鬆款，連切蛋糕都用胳膊肘擋著肚子，似乎是不想讓肚子暴露在鏡頭前。不少網友忍不住評論：「董璇是不是懷孕了，感覺小腹都有點顯懷了。」

張維伊早在「姐姐當家」中就明確表示自己想要孩子的想法。董璇雖然堅決的表態自己不會生二胎，但從現在她的身體狀況看，不知道是不是想法有了變化？