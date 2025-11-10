我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

效法羅斯福 川普想推50年房貸 自家人批：到死還不完

航班減10% 華人憂假期受影響 專家：選直飛、避轉機　

吳磊演修仙少年帥翻 女主卻因「這理由」遭質疑恐拖累收視…

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳磊戴著斗笠、穿著粗布麻衣新造型被讚「少年感天花板」。(取材自微博)
吳磊戴著斗笠、穿著粗布麻衣新造型被讚「少年感天花板」。(取材自微博)

童星出身的大陸演員吳磊，近年憑藉「星漢燦爛」、「愛情而已」、「在暴雪時分」晉升男神，讓不少人直呼，「小飛流長大了真帥」。暌違4年，吳磊再接演古裝新劇「劍來」，扮演修仙少年。近日，吳磊戴著斗笠、穿著粗布麻衣新造型曝光，被讚「少年感天花板」，但女主李宛妲卻被質疑「混血五官」和原著人設不符，引發拖累收視擔憂。

從曝光畫面可見，吳磊戴著斗笠、穿著粗布麻衣站在河邊，洋溢滿滿少年感，與烽火戲諸侯同名小說男主「陳平安」形象高度貼合，甚至對比動漫版的「陳平安」也十分相像，獲廣大網友稱讚「神選角，根本是天選古裝男主」，可說是未播先紅。

據悉，為了飾演陳平安，吳磊減重12斤(6公斤)塑造「瘦而不弱」體型，並每日訓練武術5小時，力求打戲無替身。路透造型登上熱搜後，不少網友直呼「陳平安不用避雷了」。

不過，飾演女主寧姚的新生代女星李宛妲，卻因混血五官與古裝適配性引來不少質疑。

中德混血的李宛妲素有「小迪麗熱巴」封號，她憑藉電影「葉問4：完結篇」出道，五官立體的她一露臉就讓觀眾印象深刻，她並演過影版「異人之下」中的女主「馮寶寶」，但鋒頭不及劇版的王影璐，票房也不如預期。

不少網友擔心她的混血五官會讓人出戲，還有人擔心她抗不起收視，會拖累了吳磊。

李宛妲素有「小迪麗熱巴」封號。(取材自微博)
李宛妲素有「小迪麗熱巴」封號。(取材自微博)

迪麗熱巴 減重

上一則

李心潔開畫展 梁詠琪力挺一口氣買了4幅作品

下一則

人紅是非多？辛芷蕾被經紀人阻止簽名 網轟「敗好感」

延伸閱讀

譚松韻辭演 劉浩存撐得起「美順與長生」大女主？

譚松韻辭演 劉浩存撐得起「美順與長生」大女主？
神劇「人世間」導演新作…譚松韵因「這理由」辭演 劉浩存挑大梁

神劇「人世間」導演新作…譚松韵因「這理由」辭演 劉浩存挑大梁
戲說從頭／「餘生有涯」寫實刻畫性侵維權 網：想替女主出拳

戲說從頭／「餘生有涯」寫實刻畫性侵維權 網：想替女主出拳
金鐘60／楊小黎奪迷你女主慶功 大呼：叫床值得了

金鐘60／楊小黎奪迷你女主慶功 大呼：叫床值得了

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
吳亦凡。(圖／摘自微博)

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

2025-11-09 14:56
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
黃明志凌晨自拍表示自己沒失蹤。圖／摘自IG

黃明志現身了 抵警局報到：會給死者家屬交代

2025-11-04 13:34
吳彥祖曬與妻子合照。（取材自微博）

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

2025-11-08 06:00
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活