我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

趙麗穎連包10場 挺辛芷蕾封后新片 配文 「支持大姐」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙麗穎(左)與辛芷蕾因合作電影「喬妍的心事」結為好友。(取材自微博)
趙麗穎(左)與辛芷蕾因合作電影「喬妍的心事」結為好友。(取材自微博)

大陸女星辛芷蕾今年9月憑藉電影「日掛中天」奪下威尼斯影后，近日，該片定檔，隨後女星趙麗穎的工作室在微博發文，「包場支持大姐（辛芷蕾）新片『日掛中天』」，「趙麗穎連包10場支持辛芷蕾新片」衝上熱搜，相關話題引發熱議。

趙麗穎與辛芷蕾因合作電影「喬妍的心事」相識，片中，辛芷蕾飾演姐姐「大喬」，趙麗穎飾演妹妹「小喬」，兩人因個性直率、經歷相似而惺惺相惜，好交情從戲裡延伸到戲外。辛芷蕾曾表示，接這部戲多虧了趙麗穎的鼓勵。

拍攝「喬妍的心事」一場雨夜戲時，辛芷蕾、趙麗穎都淋得全身濕透，當導演一喊停，辛芷蕾立刻衝上前給趙麗穎擦頭髮，貼心互動可見真摯情感。

由辛芷蕾、張頌文、馮紹峰主演的「日掛中天」，講述一對昔日戀人分別多年後在南方小城重逢，卻被命運裹挾最終走向悲劇的故事。本片並非大製作，沒想到辛芷蕾一舉奪下威尼斯影后，讓「日掛中天」聲名大噪。

辛芷蕾封后，趙麗穎第一時間短信祝賀，「大姐我真為你高興，還是像小喬一樣」，這次遇上「日掛中天」上映，趙麗穎更是直接連包10場支持，還配文 「支持大姐新片，立冬看美雲」，被不少媒體評價為「女性互助的標竿」、「打破女星『塑料情』刻板印象」。

此外，有眼尖發友表示，這部片「趙麗穎前夫」馮紹峰亦有參演，但趙麗穎工作室僅艾特辛芷蕾，被解讀為「巧妙避嫌，專注姐妹情誼」。

趙麗穎 馮紹峰 微博

上一則

凱蒂佩芮情變唱出「破碎的心」 誇張瀕死體驗自嘲

下一則

葛萊美獎入圍大贏家 肯卓克拉瑪提名9項、女神卡卡7項

延伸閱讀

喊「支持大姐」… 趙麗穎挺辛芷蕾得獎新片 連包10場衝熱搜

喊「支持大姐」… 趙麗穎挺辛芷蕾得獎新片 連包10場衝熱搜
2年後退休？ 辛芷蕾封后打消念頭 打起精神演下去

2年後退休？ 辛芷蕾封后打消念頭 打起精神演下去
辛芷蕾本來想退休 威尼斯封后後「打起精神演下去」

辛芷蕾本來想退休 威尼斯封后後「打起精神演下去」
威尼斯封后才一個月 辛芷蕾又入圍亞太影展

威尼斯封后才一個月 辛芷蕾又入圍亞太影展

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51
62歲的音樂人屠穎驟逝。(取材自微博)

黃安震驚「這都可以死」 揭屠穎驟逝內幕

2025-11-02 01:11

超人氣

更多 >
好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購

好市多黑五早鳥優惠開跑 5商品可先搶購
考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審
美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多

美股準備大崩盤？超精準指標揭露未來一年恐跌這麼多
洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法

洗碗精洗眼鏡 少1步反傷鏡片…眼鏡店教正確做法
江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」

江西23歲女護給95歲爺輸液 大腿被一隻手「黏膩觸摸」