趙麗穎連包10場 挺辛芷蕾封后新片 配文 「支持大姐」

趙麗穎(左)與辛芷蕾因合作電影「喬妍的心事」結為好友。(取材自微博)

大陸女星辛芷蕾今年9月憑藉電影「日掛中天」奪下威尼斯影后，近日，該片定檔，隨後女星趙麗穎 的工作室在微博 發文，「包場支持大姐（辛芷蕾）新片『日掛中天』」，「趙麗穎連包10場支持辛芷蕾新片」衝上熱搜，相關話題引發熱議。

趙麗穎與辛芷蕾因合作電影「喬妍的心事」相識，片中，辛芷蕾飾演姐姐「大喬」，趙麗穎飾演妹妹「小喬」，兩人因個性直率、經歷相似而惺惺相惜，好交情從戲裡延伸到戲外。辛芷蕾曾表示，接這部戲多虧了趙麗穎的鼓勵。

拍攝「喬妍的心事」一場雨夜戲時，辛芷蕾、趙麗穎都淋得全身濕透，當導演一喊停，辛芷蕾立刻衝上前給趙麗穎擦頭髮，貼心互動可見真摯情感。

由辛芷蕾、張頌文、馮紹峰 主演的「日掛中天」，講述一對昔日戀人分別多年後在南方小城重逢，卻被命運裹挾最終走向悲劇的故事。本片並非大製作，沒想到辛芷蕾一舉奪下威尼斯影后，讓「日掛中天」聲名大噪。

辛芷蕾封后，趙麗穎第一時間短信祝賀，「大姐我真為你高興，還是像小喬一樣」，這次遇上「日掛中天」上映，趙麗穎更是直接連包10場支持，還配文 「支持大姐新片，立冬看美雲」，被不少媒體評價為「女性互助的標竿」、「打破女星『塑料情』刻板印象」。

此外，有眼尖發友表示，這部片「趙麗穎前夫」馮紹峰亦有參演，但趙麗穎工作室僅艾特辛芷蕾，被解讀為「巧妙避嫌，專注姐妹情誼」。