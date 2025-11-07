鹿晗領證？衝熱搜 山寨網紅結婚網友全看錯

人氣男星鹿晗。（取材自微博）

山寨男團出身的網紅凌達樂以模仿鹿晗 走紅網路，被稱為「鹿哈」。近日他曬出與女友兔兔的結婚照，隨即衝上微博 熱搜，不過卻引來不少網友一陣罵聲，因為熱搜話題「鹿哈領證」讓不少人看成了「鹿晗領證」，把男星鹿晗粉絲們快嚇出了心臟病 ，以為是男星鹿晗結婚，新娘不是現任女友關曉彤，怒批「鹿哈」：「你的本名見不得人嗎？這也要蹭？」

網紅「鹿哈」（右）撞臉人氣男星鹿晗，他近日領證結婚。（取材自微博）

鹿哈因撞臉鹿晗受到關注，他曾在2023年7月時自曝用七個月時間賺了3500萬（人民幣，下同，約491.6萬美元），平均每個月500萬進帳，讓不少人感嘆網紅真的很好賺。不過鹿哈表示，這是他用高強度工作換取的，30天內開直播28場，休息時間很少。

微博「鹿哈領證」話題也在當天衝上了熱搜，截至11月6日上午，閱讀量已超2.1億，但相關話題評論區裡幾乎一面倒都是「我不信就我一個人看成了『鹿晗領證』」、「服了，我看鹿晗領證了，我尋思他不是已經跟關曉彤分手了嗎」、「他不是和關曉彤嗎，啥時候分手的」，不少人第一眼看成是鹿晗領證，為此引發熱烈討論，認為鹿晗無端被波及。

許多網友留言酸：「自己爹給起的名不能用嗎？」，「自己沒有名字嘛？連領證都要靠鹿晗蹭熱度，能不能把他告了」，「他自己名字見不得人？」，「是沒有自己的名字嗎，蹭沒完了」，「莫名其妙的熱搜」，「這種蹭熱度的居然也能上的了枱面」。也有網友喊話鹿晗：「鹿晗看看人家，這才是有擔當」。

據報導，鹿晗與女友關曉彤交往長達八年但至今未結婚，近期更頻傳二人疑似分手，兩人打破慣例，生日時互沒表態祝福，引發揣測。