我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

鹿晗領證？衝熱搜 山寨網紅結婚網友全看錯

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
人氣男星鹿晗。（取材自微博）
人氣男星鹿晗。（取材自微博）

山寨男團出身的網紅凌達樂以模仿鹿晗走紅網路，被稱為「鹿哈」。近日他曬出與女友兔兔的結婚照，隨即衝上微博熱搜，不過卻引來不少網友一陣罵聲，因為熱搜話題「鹿哈領證」讓不少人看成了「鹿晗領證」，把男星鹿晗粉絲們快嚇出了心臟病，以為是男星鹿晗結婚，新娘不是現任女友關曉彤，怒批「鹿哈」：「你的本名見不得人嗎？這也要蹭？」

網紅「鹿哈」（右）撞臉人氣男星鹿晗，他近日領證結婚。（取材自微博）
網紅「鹿哈」（右）撞臉人氣男星鹿晗，他近日領證結婚。（取材自微博）

鹿哈因撞臉鹿晗受到關注，他曾在2023年7月時自曝用七個月時間賺了3500萬（人民幣，下同，約491.6萬美元），平均每個月500萬進帳，讓不少人感嘆網紅真的很好賺。不過鹿哈表示，這是他用高強度工作換取的，30天內開直播28場，休息時間很少。

微博「鹿哈領證」話題也在當天衝上了熱搜，截至11月6日上午，閱讀量已超2.1億，但相關話題評論區裡幾乎一面倒都是「我不信就我一個人看成了『鹿晗領證』」、「服了，我看鹿晗領證了，我尋思他不是已經跟關曉彤分手了嗎」、「他不是和關曉彤嗎，啥時候分手的」，不少人第一眼看成是鹿晗領證，為此引發熱烈討論，認為鹿晗無端被波及。

許多網友留言酸：「自己爹給起的名不能用嗎？」，「自己沒有名字嘛？連領證都要靠鹿晗蹭熱度，能不能把他告了」，「他自己名字見不得人？」，「是沒有自己的名字嗎，蹭沒完了」，「莫名其妙的熱搜」，「這種蹭熱度的居然也能上的了枱面」。也有網友喊話鹿晗：「鹿晗看看人家，這才是有擔當」。

據報導，鹿晗與女友關曉彤交往長達八年但至今未結婚，近期更頻傳二人疑似分手，兩人打破慣例，生日時互沒表態祝福，引發揣測。

鹿晗 微博 心臟病

上一則

周杰倫出道25年感言 太座昆凌秒回：話變多了

下一則

麥可傑克森重生 親姪子神還原「流行天王」 預告片曝光

延伸閱讀

山寨男團鹿哈領證結婚 網友全看成鹿晗 閱讀量超2億

山寨男團鹿哈領證結婚 網友全看成鹿晗 閱讀量超2億
時裝周「土出新花樣」 關曉彤換裝：這才是我的衣服

時裝周「土出新花樣」 關曉彤換裝：這才是我的衣服
被評「土出新花樣」 關曉彤米蘭時裝周造型又翻車 她幽默回應

被評「土出新花樣」 關曉彤米蘭時裝周造型又翻車 她幽默回應
鹿晗舊傷復發 巡演緊急喊卡 「退票+賠機酒」

鹿晗舊傷復發 巡演緊急喊卡 「退票+賠機酒」

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切