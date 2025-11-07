楊紫慶生穿「珍珠拼接裙」 復刻奧黛麗赫本

楊紫曬出33歲生日照片。（取材自微博）

楊紫 身穿一襲無袖珍珠高定服殺瘋了。楊紫6日在社交平台上曬出33歲生日大片，身穿白色珍珠裙裝亮相。該禮服以層疊羽瓣設計搭配滿身珍珠刺繡，營造出「珍珠誕生」的意象。該件花300小時手工刺繡的禮服是全球首穿，瞬間引爆時尚圈，把楊紫推上熱搜。

綜合媒體報導，「美商」在線的楊紫，被網友誇愈來愈會穿了。這次，她身著知名品牌春夏高級定制珍珠拼接裙，以「珍珠少女」 的優雅姿態，完成了從童星到實力派女神的時尚加冕。

這次楊紫選擇的無袖設計的白色薄紗長裙搭配手工刺繡的珍珠上衣，300小時匠心打造的鏤空花紋與垂墜裙襬相得益彰，行走間珍珠隨步伐輕搖，宛如月光流轉於裙間，將身姿襯托得愈發纖細挺拔。

這次楊紫的妝髮精準復刻了奧黛麗赫本式的經典優雅，既保有少女的鮮活，又兼具成熟女性的篤定端莊。

從熒屏到紅毯，楊紫的時尚成長始終與作品底蘊相輔相成。自 2004 年憑藉「家有兒女」中夏雪一角成為「國民閨女」 後，便在演藝道路上不斷突破。她既能駕馭「香蜜沉沉燼如霜」中錦覓的靈動古裝，也能hold住「親愛的，熱愛的」裡的角色佟年，更在「戰長沙」、「歡樂頌」等作品中展現多元角色魅力。