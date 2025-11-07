我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

直播用餐刺身突掉手機上… 張藝興「秒吞食」引驚呼：太不衛生

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張藝興火速吞食掉落在手機上的刺身，引起熱議。(視頻截圖)
張藝興火速吞食掉落在手機上的刺身，引起熱議。(視頻截圖)

2012年以南韓人氣男團EXO成員出道的大陸男星張藝興，憑藉演歌雙棲與陽光形象，吸粉無數。近日，他透過直播與粉絲分享用餐日常時，沒想到不慎地將筷子上的刺身（生牛肉）掉落在手機上，隨後他以超快動作直接吃掉，此舉震驚不少網友，引起討論。

香港01報導，從網上曝光張藝興直播畫面可見，當時他正在享用生拌牛肉，夾起一塊刺身打算送入口中，卻不慎將肉掉到手機螢幕上，沒想到他當下毫不猶豫拿起手機，直接將那塊肉吃掉，一氣呵成的動作透過直播被廣大網友盡收眼底。

張藝興的舉動引起兩極化反應，有網友忍不住驚呼，「手機那麼多細菌」、「這樣吃真的沒問題嗎」、「大家千萬不要學」，甚至有人聯想到他在2024年冬天感染輪狀病毒的經歷，打趣稱，「這是全方位展示得病過程」。

但也有人說，「節儉是美德」、「他是遵循三秒定律」、「就喜歡這種不裝的」。

據悉，而有研究指出，手機表面的細菌量可能比起馬桶還要高出數倍，易附著大腸桿菌等致病菌。亦有網友認為他作為公眾人物，該行為可能會誤導粉絲，令他們忽視衛生隱患。

香港 南韓

上一則

佘詩曼強勢回歸…「新聞女王2」大升級 九成取材真實事件

下一則

曾和陳偉霆姐弟戀… 阿Sa傳戀上小10歲健身教練 一張照片露餡

延伸閱讀

運營模式轉型升級 高速公路收費站也成了「直播間」

運營模式轉型升級 高速公路收費站也成了「直播間」
NVIDIA GTC DC大會直播遭AI深偽搞詐騙 同上人數還比官方多五倍

NVIDIA GTC DC大會直播遭AI深偽搞詐騙 同上人數還比官方多五倍
五月天阿信直播開濾鏡 認了年紀大 不開不行

五月天阿信直播開濾鏡 認了年紀大 不開不行
范冰冰甩逃漏稅陰霾「重生」 氣場全開驚艷東京影展

范冰冰甩逃漏稅陰霾「重生」 氣場全開驚艷東京影展

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切