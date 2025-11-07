直播用餐刺身突掉手機上… 張藝興「秒吞食」引驚呼：太不衛生

張藝興火速吞食掉落在手機上的刺身，引起熱議。(視頻截圖)

2012年以南韓 人氣男團EXO成員出道的大陸男星張藝興，憑藉演歌雙棲與陽光形象，吸粉無數。近日，他透過直播與粉絲分享用餐日常時，沒想到不慎地將筷子上的刺身（生牛肉）掉落在手機上，隨後他以超快動作直接吃掉，此舉震驚不少網友，引起討論。

香港 01報導，從網上曝光張藝興直播畫面可見，當時他正在享用生拌牛肉，夾起一塊刺身打算送入口中，卻不慎將肉掉到手機螢幕上，沒想到他當下毫不猶豫拿起手機，直接將那塊肉吃掉，一氣呵成的動作透過直播被廣大網友盡收眼底。

張藝興的舉動引起兩極化反應，有網友忍不住驚呼，「手機那麼多細菌」、「這樣吃真的沒問題嗎」、「大家千萬不要學」，甚至有人聯想到他在2024年冬天感染輪狀病毒的經歷，打趣稱，「這是全方位展示得病過程」。

但也有人說，「節儉是美德」、「他是遵循三秒定律」、「就喜歡這種不裝的」。

據悉，而有研究指出，手機表面的細菌量可能比起馬桶還要高出數倍，易附著大腸桿菌等致病菌。亦有網友認為他作為公眾人物，該行為可能會誤導粉絲，令他們忽視衛生隱患。