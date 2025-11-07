曾和陳偉霆姐弟戀… 阿Sa傳戀上小10歲健身教練 一張照片露餡

「阿Sa」疑和小10歲的健身教練傳出緋聞。(取材自微博)

42歲香港 女星「阿Sa」蔡卓妍近日爆出新戀情，對象疑是小她10歲的健身教練Elvis（林俊賢），男方還曬出抱阿Sa愛貓照片放閃。據指兩人已經交往數月，關係穩定，更傳阿Sa已向好友認定其男友身分。

今年七夕情人節 ，阿Sa和林俊賢曾被拍到一起看歌手林家謙的演唱會，全程低調但舉止親密；近日，林俊賢在Instagram限時動態曬出阿Sa的愛貓「Boo」，配文「I got a cat. Her name is Boo」，被解讀為變相官宣戀情。

阿Sa日前出席活動，被問起聖誕節 是否有準備送重要的人聖誕禮物，她賣關子回應，「這問題晚點回答你，因為我想保有一點隱私」。而其實阿Sa今年曾被問起感情狀態，她當時尷尬回應，「有點複雜」，不願多說。

眾所周知，阿Sa曾和富三代石恆聰交往，兩人分分合合多年，直到2023年傳出6年感情告吹，但今年西洋情人節時一度傳出復合，當時阿Sa嚴正否認。據傳聞，兩人分手原因包括對婚姻規畫分歧以及男方傳緋聞。