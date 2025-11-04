我的頻道

不是誰都能當主持人？ 新人女星採訪朱珠 「沒禮貌、不專業」被罵翻

娛樂新聞組／即時報導
朱珠更曾連續多年入選「全球最美面孔」榜單。(取材自微博)
朱珠更曾連續多年入選「全球最美面孔」榜單。(取材自微博)

憑藉「心動的信號7」出圈的演藝圈新人翁青雅，近日採訪知名演員兼主持人朱珠，沒想到因為沒禮貌、不專業翻車，還因此衝上熱搜。事後，翁青雅道歉，承認因首次見面「太激動緊張」，朱珠則是回應「沒關係，早就翻兒啦」，被讚高情商化解矛盾。

翁青雅作為主持人，在朱珠開門後，徑直走入採訪間，獨留朱珠撐門約3秒後自行關門。進入房間後，翁青雅搶先落座沙發主位，未禮讓嘉賓，讓朱珠一度錯愕，但仍微笑入座。

提問時，翁青雅頻繁忘詞，不但多次將品牌名「Self-Portrait」誤讀為「Self-Fortrait」，而且中英文混雜、邏輯不通、吐字含糊。不光如此，網友還吐槽她訪談內容深度不足，話題只停留在淺層的「穿搭公式」，未提及朱珠的演藝成就或藝術背景，被批「腦袋空空」。

其實，受訪的朱珠恰是深耕主持領域多年的資深前輩。早在2005年，她就拿下MTV VJ大賽北京賽區冠軍，此後主持過「MTV天籟村」、「奇舞飛揚」等多檔節目，甚至曾亮相美國NBC「Today show」直播。她曾直言，主持「考驗頭腦見識」，每次採訪前都必須做足功課梳理邏輯。

據悉，朱珠不光是演員、主持人及時尚人物，她更曾連續多年入選「全球最美面孔」榜單，被網友譽為「京圈名媛、「真名媛」。

「翁青雅主持翻車」話題發酵後，她發文致歉，承認因首次見面「太激動緊張」，向朱珠致歉，「給您在網上造成打擾」，三連「抱歉」承諾改進，結尾並調侃，「大家以後闖禍了可以看看翁青雅的探訪」。

對於她的道歉，網友看法兩極，有人覺得新人難免犯錯，也有人犀利指出「緊張不是失禮的藉口」，更質疑行業「重流量輕專業」。

翁青雅主持翻車，被網友質疑「緊張不是失禮的藉口」。(取材自微博)
