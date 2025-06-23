李連杰曝成名太早輕微自閉 做公益才走出社交恐懼

李連杰罕見談到自己心理壓力與健康問題。（取材自微博）

62歲「功夫皇帝」李連杰 近日罕見受訪談及內心問題，坦言自己因年少成名，逐漸產生輕微自閉傾向與社交恐懼。成名後長期受到高度關注，讓他逐漸失去自我，甚至選擇遠離媒體和人群，長期處於封閉狀態。

「噓！星聞」報導，李連杰回憶，成名後無論走到哪裡都被粉絲包圍，索取簽名、合照成了日常，這種無形壓力讓他難以呼吸。「你出名了之後，你會發現失去了自我，到街邊吃個飯都不行。」他舉例若簽了前面50位粉絲，後面10位沒簽到的就會不高興，導致他內心焦慮，最後乾脆選擇逃避人群。

他更指出，演員的壓力遠超運動員，因為運動員只要在賽場上拚搏，其餘時間可以做自己，而演員則幾乎全年無休地戴著面具生活，在鏡頭外也要維持形象，使他感到格外疲憊。他坦承「除了拍戲，我特別不願意去有人群的地方，也不想接受媒體採訪。」

直到他投身公益事業創立壹基金後，開始主動接觸各界，邀請演藝圈朋友、甚至體壇名人如姚明、劉翔一同參與推廣。他認為是這份推動社會改變的使命感，幫助他重新學會與人交流。在做公益的過程中，發現自己不再糾結於個人得失，反而越來越能敞開心胸與人互動。對於外界曾酸他「裝孫子」，李連杰也幽默回應「我不是裝孫子，我是真孫子。」

近年因甲狀腺疾病鮮少公開露面、作品產量大減的李連杰，近來開設抖音 帳號，不到半月吸引近三百萬粉絲。他也在平台上分享過往經歷，談笑間不避諱提及心理壓力與健康問題，讓外界看見功夫皇帝背後更真實與脆弱的一面。