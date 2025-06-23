我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗將再次「苦吞毒藥」選擇妥協？還是讓衝突升級？

不怕川普出手整肅 哈佛大學人脈廣又有「鈔」能力

李連杰曝成名太早輕微自閉 做公益才走出社交恐懼

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李連杰罕見談到自己心理壓力與健康問題。（取材自微博）
李連杰罕見談到自己心理壓力與健康問題。（取材自微博）

62歲「功夫皇帝」李連杰近日罕見受訪談及內心問題，坦言自己因年少成名，逐漸產生輕微自閉傾向與社交恐懼。成名後長期受到高度關注，讓他逐漸失去自我，甚至選擇遠離媒體和人群，長期處於封閉狀態。

「噓！星聞」報導，李連杰回憶，成名後無論走到哪裡都被粉絲包圍，索取簽名、合照成了日常，這種無形壓力讓他難以呼吸。「你出名了之後，你會發現失去了自我，到街邊吃個飯都不行。」他舉例若簽了前面50位粉絲，後面10位沒簽到的就會不高興，導致他內心焦慮，最後乾脆選擇逃避人群。

他更指出，演員的壓力遠超運動員，因為運動員只要在賽場上拚搏，其餘時間可以做自己，而演員則幾乎全年無休地戴著面具生活，在鏡頭外也要維持形象，使他感到格外疲憊。他坦承「除了拍戲，我特別不願意去有人群的地方，也不想接受媒體採訪。」

直到他投身公益事業創立壹基金後，開始主動接觸各界，邀請演藝圈朋友、甚至體壇名人如姚明、劉翔一同參與推廣。他認為是這份推動社會改變的使命感，幫助他重新學會與人交流。在做公益的過程中，發現自己不再糾結於個人得失，反而越來越能敞開心胸與人互動。對於外界曾酸他「裝孫子」，李連杰也幽默回應「我不是裝孫子，我是真孫子。」

近年因甲狀腺疾病鮮少公開露面、作品產量大減的李連杰，近來開設抖音帳號，不到半月吸引近三百萬粉絲。他也在平台上分享過往經歷，談笑間不避諱提及心理壓力與健康問題，讓外界看見功夫皇帝背後更真實與脆弱的一面。

李連杰 抖音

上一則

「影后」無緣情侶 楊貴媚新戲終於甜嫁傅雷

下一則

王心凌巡演萌變「王兔兔」 郭靜唱新歌哽咽獻愛貓

延伸閱讀

10分鐘刷牙、複習功課…李連杰「軍事化」養女超狠

10分鐘刷牙、複習功課…李連杰「軍事化」養女超狠
李連杰說了…對女兒實施非常狠的軍訓「雞娃」教育

李連杰說了…對女兒實施非常狠的軍訓「雞娃」教育
一個長大 一個變老…李連杰重逢30年前「兒子」 掀回憶殺

一個長大 一個變老…李連杰重逢30年前「兒子」 掀回憶殺
一個長大、一個變老…李連杰同框30年前「兒子」謝苗 網友淚目

一個長大、一個變老…李連杰同框30年前「兒子」謝苗 網友淚目

熱門新聞

玄彬(右)和孫藝真時常曬幸福。圖／摘自IG

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

2025-06-18 15:09
導演陳可辛自曝為演員改劇本，網友瘋猜對象是趙麗穎。（取材自微博）

演技不行就改劇本…陳可辛曝拍「醬園弄」秘辛 網瘋猜說的就是「她」

2025-06-19 22:37
馮紹峰被拍到帶著新女友與友人聚餐。(取材自微博)

趙麗穎傳喜訊 馮紹峰也攜手新女友 一起「見朋友」

2025-06-20 02:28
李敏鎬暌違十年演出電影「全知讀者視角」。（圖／采昌國際多媒體提供）

男神李敏鎬不腫了 隔10年回歸大銀幕 秀超尖下巴帥炸

2025-06-18 02:45
劉端端在「折腰」中的演出讓人印象深刻。(取材自微博)

演搞笑胖丫鬟走紅…李雪琴自爆演「折腰」原因 竟和「他」有關

2025-06-19 21:33
具俊曄(左)為了守護大S有意定居金山。(圖／摘自IG)

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

2025-06-21 16:44

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況