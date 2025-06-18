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「雞腿全留給男星」陸主持人挨轟「重男輕女」

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大陸主持人朱丹近日捲入重男輕女爭議。（取材自百度）
大陸主持人朱丹近日捲入重男輕女爭議。（取材自百度）

大陸知名主持人朱丹日前在節目中透露，為了讓女兒照顧3歲的兒子，她特地安排兒子提前進入幼兒園的混齡班，與6歲女兒同班，此番言論引發網友怒火，批評她「重男輕女」，為了兒子讓女兒「留級」當免費小保母；而她在錄製節目，「雞腿全留給男星」也引起爭議。朱丹18日發文澄清，強調並未讓女兒留級。

朱丹2017年與知名演員周一圍再婚，育有一女一子。

日前朱丹在綜藝節目「愛的修學旅行」說，自己讓6歲的女兒陪著3歲的兒子同班上學，這樣做是「為了讓姐姐照顧弟弟」。朱丹的教育方式引發部分網友質疑，認為她要求女兒犧牲童年來照顧弟弟，不僅可能影響女兒的心理健康，還會對其未來的社交發展造成不良影響。關鍵詞「朱丹讓女兒留級」登上微博熱搜。

周一圍（右）與朱丹（左）結婚多年恩愛如昔。（取材自微博）
周一圍（右）與朱丹（左）結婚多年恩愛如昔。（取材自微博）

此外，朱丹先前在「五十公里桃花塢」節目中，她準備餐點時，將鍋中僅有的兩隻雞腿優先分給男星周翊然與董思成，僅將雞翅尖分給女星寧靜與歐陽娣娣，脫口說出：「弟弟們還在長身體呢！」寧靜立刻回應：「我們小的時候也是被看中的人吃雞腿」，並追問「妳是不是特別愛男孩？」朱丹則坦承：「有一點。」引發網友痛批「這是赤裸裸的性別歧視」。

面對網路上眾多批評聲浪，朱丹在微博發文表示，因為自身表達方式，引起不小爭議，導致外界產生不佳觀感，對此感到非常抱歉，「所有批評和建議我都看到了，也正在審視自己的言語，反思自己的不足。」

微博 歧視 心理健康

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