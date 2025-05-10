稱于適「我們家驕傲」…李冰冰戀張雨綺的「渣男」？

李冰冰、于適親密出席活動。(取材自微博)

在「封神第一部：朝歌風雲」演姬發暴紅的大陸男星于適，之前和「大姐」女星張雨綺鬧緋聞，張雨綺曾上脫口秀節目，暗指于適是「渣男」，近日于適牽手李冰冰 親密走紅毯，引起網友熱議。

綜合媒體報導，日前李冰冰一襲華麗禮服出席澳門 活動，展現女王風範，于適則身著筆挺西裝。李冰冰在社交的時候，用「我們家驕傲」親暱的稱呼，向旁人介紹于適，不禁讓人想歪。

李冰冰、于適親密出席活動。(取材自微博)

據報導，李冰冰這10年來的感情史，清一色的小鮮肉弟弟。2017年認愛小16歲的圈外男友許文楠，微博曬出兩人的恩愛同框照，寫下「一切都是最好的安排」，但後來兩人傳出分手。

報導稱，于適曾和大10歲的張雨綺傳出戀情，後來情變，張雨綺上脫口秀節目，自爆「很懂渣男」，借「朋友」之名說了一個故事，批評渣男「胸肌再大，也不如胸肌下的那顆良心大」，關鍵字「于是……分手了嗎」等暗示，讓網友將箭頭指向新生代男星于適，于適則被爆料當時劈腿劉亦菲 。