我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

稱于適「我們家驕傲」…李冰冰戀張雨綺的「渣男」？

娛樂新聞組 ／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李冰冰、于適親密出席活動。(取材自微博)
李冰冰、于適親密出席活動。(取材自微博)

在「封神第一部：朝歌風雲」演姬發暴紅的大陸男星于適，之前和「大姐」女星張雨綺鬧緋聞，張雨綺曾上脫口秀節目，暗指于適是「渣男」，近日于適牽手李冰冰親密走紅毯，引起網友熱議。

綜合媒體報導，日前李冰冰一襲華麗禮服出席澳門活動，展現女王風範，于適則身著筆挺西裝。李冰冰在社交的時候，用「我們家驕傲」親暱的稱呼，向旁人介紹于適，不禁讓人想歪。

李冰冰、于適親密出席活動。(取材自微博)
李冰冰、于適親密出席活動。(取材自微博)

據報導，李冰冰這10年來的感情史，清一色的小鮮肉弟弟。2017年認愛小16歲的圈外男友許文楠，微博曬出兩人的恩愛同框照，寫下「一切都是最好的安排」，但後來兩人傳出分手。

報導稱，于適曾和大10歲的張雨綺傳出戀情，後來情變，張雨綺上脫口秀節目，自爆「很懂渣男」，借「朋友」之名說了一個故事，批評渣男「胸肌再大，也不如胸肌下的那顆良心大」，關鍵字「于是……分手了嗎」等暗示，讓網友將箭頭指向新生代男星于適，于適則被爆料當時劈腿劉亦菲

李冰冰近年來減少工作量，幾乎沒有接新戲，只有在時尚活動偶爾能看到她的身影，雖然已年過50歲，不過狀態保持得相當好。

李冰冰在社交的時候，向旁人介紹于適用的是「我們家驕傲」。(取材自微博)
李冰冰在社交的時候，向旁人介紹于適用的是「我們家驕傲」。(取材自微博)

李冰冰 澳門 劉亦菲

上一則

金秀賢否認奪金賽綸初夜 追加控告「橫豎」誹謗

下一則

炎亞綸上「炎上」挨轟 坦言內心忐忑 40分鐘又哭又笑

延伸閱讀

李冰冰戀張雨綺的「渣男」？出席活動稱他「我們家驕傲」

李冰冰戀張雨綺的「渣男」？出席活動稱他「我們家驕傲」
劉亦菲新戲挑戰演盲女？男主傳是「古裝醜男」

劉亦菲新戲挑戰演盲女？男主傳是「古裝醜男」
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

熱門新聞

李凱馨在「赴山海」演女二。(取材自微博)

女星被爆料罵中國人傻逼 新劇被除名 恐連累頂流男神

2025-05-08 07:00
劉亦菲的下一部劇格外引人關注。(取材自微博)

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

2025-05-08 22:33
楊雨希被指長相神似王楚然。(取材自微博)

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

2025-05-03 21:32
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
藍心妍外型出色，還是富二代。(摘自Instagram)

「肉蒲團」女星19歲陪睡導演 淡出香港現況曝

2025-05-06 00:33
2025年Met Gala幾個引發關注的「尷尬時刻」。（美聯社）

年度時尚盛會Met Gala 巨星尷尬瞬間

2025-05-06 15:06

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕