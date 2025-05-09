曾被封「趙薇接班人」… 黃奕婚姻失敗陷低潮 坦言想翻紅

黃奕在「似錦」中飾演反派「榮陽長公主」，演技獲肯定。(取材自微博)

被封為「趙薇 接班人」的大陸女星黃奕，憑藉「上錯花轎嫁對郎」走紅，之後主演「還珠格格3」人氣飆升。但看似一帆風順的事業，卻因兩段失敗的婚姻，讓她重挫形象，陷入人生低潮，還被貼上「一手好牌打爛」的標籤。近日，黃奕受訪時表示「想翻紅，把打輸的牌再打贏回來」。

香港 01報導，黃奕當年走紅後，可說是前途一片光明，但最終因為兩段失敗婚姻，令其事業走下波。在2009年她與相識41日的CEO姜凱閃婚，一年後又閃離。2012年又與富二代黃毅清結婚，婚後育有一女兒，但在2014年二人婚姻就出現問題，黃毅清在微博 指責她長期出軌，而她就反擊指男方家暴，二人不斷隔空互駡，當時就連她的前夫姜凱亦在社交網站爆料指她與一名香港富商關係曖昧，事件鬧得沸沸揚揚，最終他們在2014年10月離婚。

這起事件令黃奕形象跌落谷底，事業停滯。而她曾在訪問中坦承，失敗的婚姻令她陷入人生低潮，甚至有7年時間不敢出門見人，她說，「人言可畏，它就把我身上的這層皮撕掉了，我覺得它把我撕碎了，導致我見人就害怕」。

前段時間，她在電視劇「似錦」中飾演反派「榮陽長公主」，以12秒的「眼神殺」顛覆過往螢幕形象，從慵懶到狠戾的轉變，被讚「惡女天花板」。據悉，這是她首次嘗試演反派。

演技再次受到觀眾肯定，黃奕相當開心，所以在受訪時，她不只一次坦言「計畫翻紅，繼續上桌」，將自己打輸的牌再打贏回來。而面對「主角變配角」的質疑，她以「我現在反正還在桌上」、「等我摸兩把牌轉轉運」的比喻巧妙回應。