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去年爆婚內出軌及家暴… 高亞麟演刑警被「換臉」 網酸：技術太粗糙

娛樂新聞組／即時報導
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高亞麟被AI換臉成演員張磊。(取材自微博)
高亞麟被AI換臉成演員張磊。(取材自微博)

由高群書執導，歐豪、張佳寧、何冰主演的電視劇「刑警的日子」正在熱播，有眼尖的網友發現，劇中飾演刑警隊黃隊長的演員，身形和聲音都像高亞麟，臉卻不太像，但演員表中又有高亞麟的名字。據悉，高亞麟去年爆出婚外情醜聞，片方透過AI換臉技術替換為演員張磊，效果卻被網友吐槽「臉部僵硬、輪廓模糊」，甚至在近景鏡頭中呈現「半人半霧」的詭異感。

高亞麟在「家有兒女」中飾演「老爸」夏東海，演技深入人心，他也因此獲封「國民老爸」。但2024年，高亞麟女演員魏嘉踢爆他在自己懷孕期間出軌另一名女星，甚至不顧腹中胎兒對她施暴，完美形象一夕崩塌，淪為劣跡藝人。「刑警的日子」原定2023年播出，卻因為高亞麟醜聞延至近日才開播。

揚子晚報報導，該劇講述了以刑警劉子明（歐豪飾）為代表的基層刑警在案件偵辦過程中的成長與蛻變，以及在家庭和工作中尋找平衡的故事，以跌宕起伏的各類案件為切口，全方位展示刑警「上班辦案子，下班過日子」的人生AB面。而高亞麟在劇中飾演刑警隊「黃隊」。

據了解，「黃隊」角色最後透過AI換臉技術替換為演員張磊，並重新配音。但有網友反映，張磊與高亞麟的外形並不匹配，換臉效果「違和感明顯」，而且臉部僵硬、輪廓模糊，尤其在近景鏡頭中呈現「半人半霧」詭異感。

此外，聲音與口型不匹配問題也很明顯，讓人一秒出戲。有網友質疑，這麼粗糙的換臉技術，應該是「小作坊」做的。

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