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劉俊謙「贖夢」街頭吊鋼絲 稱「男人最痛經驗」

記者廖福生／綜合報導
劉俊謙在「贖夢」中有驚人突破。（圖／甲上娛樂提供）
劉俊謙在「贖夢」中有驚人突破。（圖／甲上娛樂提供）

金馬影帝、港星張家輝日前暌違10年赴台宣傳最新自導自演恐怖大片「贖夢」，偕香港當紅男神兼電影男主角劉俊謙為片造勢，劉俊謙片中有一段在城市裡的高空飛行戲，必須吊鋼絲在空中俯瞰，讓他笑稱：「這是男人最痛的經驗啊。」

劉俊謙在片中有段從高處往下俯瞰的穿梭夢境戲，必須吊鋼絲在城市高空到處飛行，他笑稱是「男人最痛經驗」，提到必須要全身僵直往前飛行，每次下墜回到地面時，感覺下半身都有一點被擠壓的感覺，讓他回想時不停大笑，說：「但沒關係啦，拍戲嘛！」

此外，「九龍城寨之圍城」武打明星張文傑這次與堂兄張家輝在「贖夢」中首度合作，飾演劉德華跟班的他，雖然沒和張家輝對到戲，仍是難得的合作經驗，張文傑表示：「在現場拍攝時不敢打擾導演，只管演出自己所演的沉默角色，這是一次難得的合作。」

暌違10年赴台的張家輝受到台灣粉絲熱情應援，直呼好開心、好感動，對於這次赴台收到的蔡辛強、文醫生角色抱枕印象深刻，笑稱：「到底有多少人希望他們睡個好覺，永遠『不』失眠？」

張家輝與劉俊謙這次赴台出席映後Q&A，更讓粉絲問好問滿，大方分享拍戲心路歷程及幕後祕辛，張家輝透露英文片名「Peg O’ My Heart」玄機：「這是一首很甜的情歌，在講熱戀中的兩人每次分開，都像是心裡有個鉤子勾著，不停想念對方，我故意用甜蜜的情歌配上最殘酷的畫面，想藉此傳達，或許在你心裡也有些鉤子，不一定是愉快的，也可能是不能告訴別人的祕密，畢竟每個人都有心事不想跟人分享嘛。」

劉德華 香港

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