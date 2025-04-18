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戲說從頭／童瑤新劇猛搧巴掌 獲封職場劇「掌公主」

記者陳慧貞／綜合報導
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童瑤在「有你的時光裡」中，被喻為「職場劇掌公主」霸氣回歸。(取材自微博)
童瑤在「有你的時光裡」中，被喻為「職場劇掌公主」霸氣回歸。(取材自微博)

大陸藝人童瑤、李澤鋒繼陸劇「三十而已」後，主演都市情感劇「有你的時光裡」二搭扮情侶，立刻引爆網友關注。相關關鍵字如「童瑤李澤鋒CP還是老的香」、「這根本是『三十而已』前傳」、「李澤鋒說這次絕對不出軌」等，瞬間衝上微博熱搜榜。

李澤鋒有別於「三十而立」中的渣男形象，劇中兩人從職場夥伴慢慢升溫成戀人。李澤鋒角色外冷內熱，會在女主角童瑤低血糖時默默遞上紅糖薑茶，展現成熟暖男魅力，讓觀眾大讚：「這次終於上道了！」

而童瑤在「三十而已」中，為保護兒子霸氣賞對方家長一巴掌，如今在新劇中升級為事業全能女強人。面對妹妹被設計陷害，她冷靜應對，錄音蒐證、強勢對峙，最終一掌搧向推卸責任的前男友廖繁木（張子賢飾），更霸氣說出：「你們過去了，我過不去。」令觀眾直呼「痛快」，網友也笑稱，「遇善人投桃報李，遇爛人重拳出擊，童瑤根本是職場清醒天花板！」童瑤因而獲封「職場劇掌公主」。

該劇中，童瑤與周依然的姊妹情也是另一看點，姊妹同住一屋簷下，從最初衝突不斷、價值觀迥異，到後來彼此依靠、攜手成長，兩人之間的「鬥氣式姐妹情」引起觀眾共鳴。

最新劇情中，姊姊患有先天性貧血，原本不願讓妹妹承擔太多，卻在疾病復發時，妹妹強勢守護。而妹妹也從逃避與比較中走出陰影，主動走近姊姊的世界，令網友感動留言，「這才是真正的姐妹成長系情感劇」。

「有你的時光裡」劇中，李澤鋒展現成熟暖男魅力。(取材自微博)
「有你的時光裡」劇中，李澤鋒展現成熟暖男魅力。(取材自微博)

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