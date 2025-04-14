演「還珠」小燕子被形容是過氣瓊女郎 參加陸綜翻紅

李晟登上「浪姐6」，人氣卻扶搖直上後翻紅。（取材自微博)

39歲大陸女星李晟曾在瓊瑤 「新還珠格格」扮小燕子，近期登上「浪姐6」，原本不被節目組看好，人氣卻扶搖直上後翻紅，她近日接受採訪回應：「其實我也沒想過這些詞，因為我從來也沒覺得自己紅過。每天腦子裡想的全是舞台和訓練。

李晟自從2013年「新京華煙雲」結束後，李晟基本上就沒什麼出圈作品了，2014年跟「爾康」李佳航結婚，育有1子。她演出「新還珠格格」，明明神似趙薇 ，卻被酸東施效顰、毀掉經典，她是瓊瑤在世時最後一任瓊女郎，未能恭逢其盛，常被形容是「過氣瓊女郎」，沉寂12年，李晟能夠翻紅還是挺難得的。

「雁回時」，李晟（右）演出苗貴妃，演技出圈了。（取材自微博)

「浪姐」的熱度還在持續，同時熱播的「雁回時」，李晟戲中飾演的苗貴妃又因為演技出圈了。李晟憑藉著綜藝，電視劇裡的表現重新翻紅，帶火了「新還珠格格」的重播。不過，當眾人重溫「新還珠格格」，卻發現，真正讓人驚喜和意外的「大贏家」，竟然是當時還名不見經傳的趙麗穎 。

「新還珠格格」中，李晟演的小燕子確實沒有趙薇的靈動，海陸演的紫薇完全沒有林心如的那種溫婉氣質。但趙麗穎飾演的晴兒一出場就讓觀眾眼前一亮，成了這部劇最大的亮點。