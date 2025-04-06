我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅豪賭政治資本 共和黨恐再現1932年「經濟大蕭條」慘敗

歐美現萬人反川普遊行 抗議激進關稅嗆「把手拿開」

肖央跳脫舒適圈 想做光的折射者

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
肖央無論演什麼樣的角色，都希望自己享受表演，成為電影光影的折射者。（取材自微博）
肖央無論演什麼樣的角色，都希望自己享受表演，成為電影光影的折射者。（取材自微博）

大陸演員肖央這兩年「火力輸出」很猛，尤其是他在去年先後出演了8部影片，除了擅長的喜劇題材，還跨越戰爭、警匪和懸疑等類型，展現出極強的可塑性。更是在去年賀歲檔，他在口碑、票房雙收的「誤殺3」中首次出演反派，有些觀眾稱看到肖央飾演的「父親」後覺得「頭皮發麻」。

新京報報導，在清明檔上映的電影「陽光照耀青春里」，則是同商業大片氣質完全不同的劇情片，肖央在片中飾演年輕有才的程序員何立為，供職於家園軟體公司的他獨自開發了一款遊戲，因為他的偏執與作為擾亂了公司的融資計畫，被公司送進了「青春里」精神康復。何立為在復健院認識了形形色色的病友，也經歷了不少啼笑皆非的故事。

報導指出，電影「陽光照耀青春里」很特立獨行，片中多是患有精神障礙的邊緣小人物，透過他們在逆境下釋放頑強生命力為自己爭取合理權益的故事，用抽象現實主義風格消解當代社會焦慮、內卷、高壓等普遍存在的情緒問題。

在電影「陽光照耀青春里」籌備之初，肖央便是何立為一角的不二人選。報導說，該片監製饒曉志將這部電影的劇本交到肖央手上，他在第一時間閱讀劇本後表示，這個本子給他的第一感覺是有生命力，他覺得電影關注的話題和群體很特別，很少有電影將視角放在精神障礙患者群體上，更不會將這些患者作為電影的主角，再用他們的視角去看事情。肖央毫不猶豫就答應了出演。那時候，肖央出演的多數作品都是喜劇性質，對於自己突然選擇飾演這個「不那麼正常」的何立為，他將這次經歷視為「超出安全區」：「對我來說是一個很好的鍛鍊，很多表演都超出了安全區，我做的主要工作就是將文學性的東西變得通俗有趣，希望能跟拉電影是我最開始也沒有近距離。」

據報導，在肖央看來，電影「陽光照耀青春里」以精神障礙群體的權益抗爭為主題，具有非常重要和現實的社會意義，肖央也希望當下的人們更加專注於自身的精神心理健康狀況，珍惜和守護自己與生俱來的生命力，遠離精神疾病帶給自己的羞恥感和痛苦，即「正視生命力，拒絕病恥感」。

他說，焦慮或許是生命的常態，在規則與個性中尋找平衡，就像何立為在電影中經歷了和自己和解的過程，他究竟精神正常與否也不重要了，重要的是能找到自己情緒的出口，正視它、正視自己。

報導說，肖央最早因「筷子兄弟」組合在2007年出道後逐漸為大眾熟知，如今憑「誤殺」系列、「人潮洶湧」等作品已躋身實力演員行列。近兩年，他出演了多部影片，已經成為實打實的銀幕勞模，而他所扮演的角色也往往承載著社會反思，透過表演傳遞價值觀。

在肖央看來，電影是把生活很多東西濃縮進來，透過電影，美醜善惡都能得到一些展示；尊重真實的感覺，尊重缺點，尋求人生、生活的一種共性，「我很希望大家看一個電影或看一個角色的時候，他覺得這個人跟自己有關係，他演的故事、他對這個世界的反應跟自己有關係，我想能帶給他自己的生活，他能當中演男主角並不是運氣使然，無論是什麼樣的角色，他依舊希望自己享受表演，成為電影光影的折射者。

心理健康

上一則

秦昊祕戀陳妍希？伊能靜親上火線駁婚變

下一則

日本「國寶級帥哥」永瀨廉 也會容貌焦慮

延伸閱讀

觀影說劇／新「超人」搶先看 「超狗」雪地救主萌翻

觀影說劇／新「超人」搶先看 「超狗」雪地救主萌翻
娛樂／暮光男怕變老蝙蝠俠 羅伯派汀森急盼續拍

娛樂／暮光男怕變老蝙蝠俠 羅伯派汀森急盼續拍
柴克艾弗隆爆失聯 溺水搶回一命後 好友接詭異電話

柴克艾弗隆爆失聯 溺水搶回一命後 好友接詭異電話
清明檔期最大慘案？ 梁朝偉新片恐虧1.8億人民幣 原因直指「她」

清明檔期最大慘案？ 梁朝偉新片恐虧1.8億人民幣 原因直指「她」

熱門新聞

41歲唐嫣演少女，很難詮釋靈動嬌俏氣質。(取材自微博)

唐嫣新劇翻車？ 「41歲少女」搭劉學義 「零CP感」嚇跑廣告商

2025-03-29 21:31
吳謹言為拍打戲等6年，「春花焰」終圓夢。圖／中天娛樂台提供

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

2025-03-31 16:26
金賽綸自殘手腕照。(取材自YouTube)

金賽綸自殘割腕照曝光 遭金秀賢討債打擊過大：你是我初戀

2025-03-27 02:30
42歲女星陳思齊轉行擺地攤賣雞抓。(摘自微博、抖音)

消失演藝圈多年 42歲香港女星爆擺地攤賣雞爪

2025-04-01 20:06
「難哄」將拍電影版，但主角不是白敬亭(右)、章若楠。(取材自微博)

「難哄」要拍電影版… 白敬亭、章若楠因為這些原因「不回歸 」

2025-04-04 22:27
章子怡(左)罕見同框張凌赫。(取材自微博)

章子怡同框張凌赫 網驚「像豪門姐弟」…都是骨相絕佳大美人

2025-04-01 21:38

超人氣

更多 >
德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關

德州女搭廉航不想付行李費 用一招成功矇騙過海關
明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人

明知川普關稅荒謬卻不敢說？傳財長打算走人
馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事

馬斯克與川普分歧？關稅讓他失數百億 狠酸納瓦羅：念哈佛非好事
幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清
政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威

政策引發民怨 全美多地爆發反川普示威