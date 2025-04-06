肖央跳脫舒適圈 想做光的折射者

肖央無論演什麼樣的角色，都希望自己享受表演，成為電影光影的折射者。（取材自微博）

大陸演員肖央這兩年「火力輸出」很猛，尤其是他在去年先後出演了8部影片，除了擅長的喜劇題材，還跨越戰爭、警匪和懸疑等類型，展現出極強的可塑性。更是在去年賀歲檔，他在口碑、票房雙收的「誤殺3」中首次出演反派，有些觀眾稱看到肖央飾演的「父親」後覺得「頭皮發麻」。

新京報報導，在清明檔上映的電影「陽光照耀青春里」，則是同商業大片氣質完全不同的劇情片，肖央在片中飾演年輕有才的程序員何立為，供職於家園軟體公司的他獨自開發了一款遊戲，因為他的偏執與作為擾亂了公司的融資計畫，被公司送進了「青春里」精神康復。何立為在復健院認識了形形色色的病友，也經歷了不少啼笑皆非的故事。

報導指出，電影「陽光照耀青春里」很特立獨行，片中多是患有精神障礙的邊緣小人物，透過他們在逆境下釋放頑強生命力為自己爭取合理權益的故事，用抽象現實主義風格消解當代社會焦慮、內卷、高壓等普遍存在的情緒問題。

在電影「陽光照耀青春里」籌備之初，肖央便是何立為一角的不二人選。報導說，該片監製饒曉志將這部電影的劇本交到肖央手上，他在第一時間閱讀劇本後表示，這個本子給他的第一感覺是有生命力，他覺得電影關注的話題和群體很特別，很少有電影將視角放在精神障礙患者群體上，更不會將這些患者作為電影的主角，再用他們的視角去看事情。肖央毫不猶豫就答應了出演。那時候，肖央出演的多數作品都是喜劇性質，對於自己突然選擇飾演這個「不那麼正常」的何立為，他將這次經歷視為「超出安全區」：「對我來說是一個很好的鍛鍊，很多表演都超出了安全區，我做的主要工作就是將文學性的東西變得通俗有趣，希望能跟拉電影是我最開始也沒有近距離。」

據報導，在肖央看來，電影「陽光照耀青春里」以精神障礙群體的權益抗爭為主題，具有非常重要和現實的社會意義，肖央也希望當下的人們更加專注於自身的精神心理健康 狀況，珍惜和守護自己與生俱來的生命力，遠離精神疾病帶給自己的羞恥感和痛苦，即「正視生命力，拒絕病恥感」。

他說，焦慮或許是生命的常態，在規則與個性中尋找平衡，就像何立為在電影中經歷了和自己和解的過程，他究竟精神正常與否也不重要了，重要的是能找到自己情緒的出口，正視它、正視自己。

報導說，肖央最早因「筷子兄弟」組合在2007年出道後逐漸為大眾熟知，如今憑「誤殺」系列、「人潮洶湧」等作品已躋身實力演員行列。近兩年，他出演了多部影片，已經成為實打實的銀幕勞模，而他所扮演的角色也往往承載著社會反思，透過表演傳遞價值觀。

在肖央看來，電影是把生活很多東西濃縮進來，透過電影，美醜善惡都能得到一些展示；尊重真實的感覺，尊重缺點，尋求人生、生活的一種共性，「我很希望大家看一個電影或看一個角色的時候，他覺得這個人跟自己有關係，他演的故事、他對這個世界的反應跟自己有關係，我想能帶給他自己的生活，他能當中演男主角並不是運氣使然，無論是什麼樣的角色，他依舊希望自己享受表演，成為電影光影的折射者。