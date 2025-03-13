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又見舞台故障…華晨宇被困升降台 連三跳解危

娛樂新聞組／綜合報導
華晨宇被讚「舞台王者的臨場反應」。（取材自微博）
華晨宇被讚「舞台王者的臨場反應」。（取材自微博）

香港天王劉德華去年舉辦演唱會時，不只一次發生舞台意外，包括差點從四公尺高台「滑跪」摔下、踩空重摔致手部擦傷，引起網友怒批主辦方。沒想到風波才過沒多久，歌手華晨宇在演唱會舞台上，也發生升降台故障意外，但他以極快速度連續跳下三個升降舞台，一氣呵成動作讓網友以為這是舞台設計的一部分。

「2025華晨宇火星演唱會」日前來到福州舉辦，大批粉絲湧入福州海峽奧體中心體育場支持，現場氣氛相當熱烈。但有網友上傳演場會現場影片，只見華晨宇唱到一半時，舞台中央的升降台突然發生故障，無法下降。

華晨宇以極快速度連續跳下三個升降舞台。（視頻截圖）
華晨宇以極快速度連續跳下三個升降舞台。（視頻截圖）

華晨宇於是被困在升降台上，場面一度略顯尷尬。不過，反應機智的他選擇「自救」，在三秒內連續翻下三個升降台，隨後一路小跑到後場換服裝，沒有讓這個小插曲影響到後面的演出。

華晨宇一氣呵成、動作矯健，或不少網友大讚「隨機應變的名場面」、「真是個帥呆了」、「舞台王者的臨場反應，是刻進DNA裡的本能」，起初還有網友以為這是舞台設計的一部分，誇讚華晨宇的表演有創意，後來才發現是舞台故障。但也有不少人喊話華晨宇，「注意安全呀」。

這場意外不僅讓「華晨宇三秒跳下升降台」衝上熱搜，更引發行業「地震」，多家演出承辦方連夜排查設備安全，舞台設計論壇湧現數百條「防故障方案」技術帖。

據悉，以「快樂男聲」年度總冠軍出道的華晨宇，曾獲音樂風雲榜新人盛典最受歡迎男歌手獎，代表作包括「我管你」、「風之海」、「煙火裡的塵埃」等。

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