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戲說從頭／李蘭迪有「濾鏡」 檀健次身高成謎

娛樂新聞組／綜合報導
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由檀健次、李蘭迪主演的《濾鏡》劇情設定新穎。(取材自微博)
由檀健次、李蘭迪主演的《濾鏡》劇情設定新穎。(取材自微博)

大陸都市奇幻愛情喜劇「濾鏡」日前開播，迅速引發觀眾熱議。該劇由檀健次李蘭迪主演，主打新穎的劇情設定，成為討論焦點。

根據搜狐報導指出，「濾鏡」的故事圍繞普通女孩蘇橙橙(李蘭迪飾)展開，她意外獲得「濾鏡手鐲」，擁有變換容貌的能力，能夠化身為不同身分，如大美女蘇渺、女博士方謹以及「撕漫男」全勝唐。在體驗不同身分生活的同時，她也用這項能力幫助他人。唐奇(檀健次飾)對蘇渺一見鍾情，與方謹惺惺相惜，同時也欣賞全勝唐。

然而，蘇橙橙為了保守手鐲祕密，多次對唐奇撒謊，導致他反覆失去所愛，甚至影響了眼疾病情，令蘇橙橙愧疚不已。最終，唐奇得知真相，兩人攜手面對挑戰，並共同推動特色高端美妝品牌，傳遞「真實美」的理念。

該劇播出後，圍繞演員表現的爭議不斷。其中，35歲的檀健次因外型陷入熱議。官方數據顯示他身高174公分，但與168公分的李蘭迪同框時，被網友調侃宛如「姐弟戀」。尤其李蘭迪穿上高跟鞋後，兩人的身高差距不明顯，甚至在一場樓梯戲中，被發現劇組安排了15公分增高墊，「檀健次身高之謎」因此登上熱搜。不過，檀健次在喜劇節奏的掌控上獲得專業人士認可，特別是毒舌教授形象展現出冷幽默風格。

李蘭迪則面臨顏值方面的討論。為了凸顯「容貌焦慮」這一主題，劇組特別安排她素顏、淋雨後脫妝的橋段。然而，即便如此，她的五官依然精緻，彈幕上充滿驚訝評論。當劇中女主以「最醜」造型出席同學會時，反而被觀眾盛讚為「破碎感美學天花板」。

在劇情方面，「濾鏡手鐲」的科幻設定本應是亮點，然而首播四集卻暴露出部分邏輯不通問題。蘇橙橙變身「撕漫男」與檀健次對戲時，鏡頭刻意迴避性別轉換細節，讓部分觀眾認為特效水準不如經典劇「第八號當舖」。

檀健次 李蘭迪

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