我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

方大同過世享年41歲 親友證實：他後事非常低調

歌手方大同「抗病5年」過世 享年41歲

重聚金銘 馬景濤手肘有腫塊 網友擔心他的身體狀況

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「青青河邊草」裡的岳翎（左），中為金銘，右為馬景濤。（取材自微博）
「青青河邊草」裡的岳翎（左），中為金銘，右為馬景濤。（取材自微博）

台灣藝人、62歲「咆哮帝」馬景濤曾是瓊瑤劇集的第一帥，從1990年開始，一路拍了瓊瑤的「六個夢─雪珂」、「青青河邊草」、「梅花烙」和「水雲間」。近日馬景濤曬出與「青青河邊草」中飾演傅小草的金銘重逢的影片，眼尖網友發現，馬景濤的右手肘出現了一個雞蛋型的腫塊，擔心他身體狀況。

馬景濤近日在「小紅書」上傳影片，他打扮相當潮，又是帽子，又是牛仔褲，穿搭非常嘻哈風格，開心唱著「青青河邊草」主題曲，邊唱邊歡迎金銘，金銘接著開心大笑，馬景濤說知道要見金銘有點緊張，「因為我一直把妳停留在小時候，現在長得亭亭玉立，長的這麼漂亮」。金銘則大讚馬景濤是孩子王，每次拍戲時她總愛跟他玩。

馬景濤手肘疑似有腫塊。（視頻截圖）
馬景濤手肘疑似有腫塊。（視頻截圖）

馬景濤和金銘結緣於「青青河邊草」，當時拍攝時，金銘還只有12歲，在片場，她和馬景濤相處得就和親兄妹一樣。馬景濤說，以前在片場，金銘都會喚他「馬大樹」或「馬濤濤」，金銘會直接跳到他身上來個熊抱。

金銘參觀馬景濤的家，兩人聊起去年過世的瓊瑤，馬景濤感慨說：「其實瓊瑤老師的戲會打動人，都是發自內心的創作，很真實、很真誠的一種情感流露」。金銘接著說媽媽打來想跟馬景濤視訊通話，馬景濤答應並約金銘媽媽下次到他家吃飯。

不過，網友發現影片中的馬景濤手肘疑似有腫塊，問：「濤哥手肘怎麼了」、「像乒乓球」、「手肘咋啦」。

馬景濤和金銘重逢。（視頻截圖）
馬景濤和金銘重逢。（視頻截圖）

瓊瑤 穿搭 雞蛋

上一則

想站上大巨蛋 50歲林志穎許下演唱會夢想

下一則

凱特哈德森混進男性世界 「湖人老闆」當靠山

延伸閱讀

瓊瑤劇第一帥重逢當年童星 網友卻聚焦手臂上腫塊

瓊瑤劇第一帥重逢當年童星 網友卻聚焦手臂上腫塊
情人節限定3天 3部瓊瑤經典電影線上免費看

情人節限定3天 3部瓊瑤經典電影線上免費看
平鑫濤前妻林婉珍辭世 曾出書控瓊瑤奪夫 世紀三角戀隨風而逝

平鑫濤前妻林婉珍辭世 曾出書控瓊瑤奪夫 世紀三角戀隨風而逝
平鑫濤前妻林婉珍95歲辭世 反轉命運成瓊瑤筆下女畫家

平鑫濤前妻林婉珍95歲辭世 反轉命運成瓊瑤筆下女畫家

熱門新聞

許凱(左)坐地鐵被網友偶遇。(摘自微博)

男神親民坐地鐵 竟是「延禧攻略」的他

2025-02-25 19:36
女星楊冪2011年因與劉愷威合作《如意》假戲真做後步入婚姻。（圖／Bvlgari提供)

85花楊冪、Baby、趙麗穎難逃離婚魔咒 只剩她恩愛如初

2025-02-23 07:00
劉楚恬曾飾演「小羋月」。圖／微博

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

2025-02-26 15:41
章若楠(左)、白敬亭主演電視劇「難哄」。(取材自微博)

白敬亭「難哄」章若楠CP爆棚 宋軼火速宣示主權

2025-02-27 06:30
（中央社檔案照）

大S並非死於肺炎？知情人士曝她真正死因

2025-02-03 10:55
馮紹峰傳是楊冪三個前夫中的一位。(取材自微博)

一連三部劇仆街…楊冪新劇演離婚女 馮紹峰是前夫之一

2025-02-21 21:42

超人氣

更多 >
一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場

一個字引爆川普與澤倫斯基大吵 BBC還原史無前例現場
歌手方大同驚傳過世 享年41歲

歌手方大同驚傳過世 享年41歲
顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿

顏值再度封神…baby慶36歲生日 絕美禮服勾勒曼妙身姿
澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？

澤倫斯基匆匆離開 誰吃了白宮為他準備的午餐？
MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬

MIT亞裔女學霸遭捲入卡車前後輪身亡 家人索賠3000萬