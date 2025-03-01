重聚金銘 馬景濤手肘有腫塊 網友擔心他的身體狀況

「青青河邊草」裡的岳翎（左），中為金銘，右為馬景濤。（取材自微博）

台灣藝人、62歲「咆哮帝」馬景濤曾是瓊瑤 劇集的第一帥，從1990年開始，一路拍了瓊瑤的「六個夢─雪珂」、「青青河邊草」、「梅花烙」和「水雲間」。近日馬景濤曬出與「青青河邊草」中飾演傅小草的金銘重逢的影片，眼尖網友發現，馬景濤的右手肘出現了一個雞蛋 型的腫塊，擔心他身體狀況。

馬景濤近日在「小紅書」上傳影片，他打扮相當潮，又是帽子，又是牛仔褲，穿搭 非常嘻哈風格，開心唱著「青青河邊草」主題曲，邊唱邊歡迎金銘，金銘接著開心大笑，馬景濤說知道要見金銘有點緊張，「因為我一直把妳停留在小時候，現在長得亭亭玉立，長的這麼漂亮」。金銘則大讚馬景濤是孩子王，每次拍戲時她總愛跟他玩。

馬景濤手肘疑似有腫塊。（視頻截圖）

馬景濤和金銘結緣於「青青河邊草」，當時拍攝時，金銘還只有12歲，在片場，她和馬景濤相處得就和親兄妹一樣。馬景濤說，以前在片場，金銘都會喚他「馬大樹」或「馬濤濤」，金銘會直接跳到他身上來個熊抱。

金銘參觀馬景濤的家，兩人聊起去年過世的瓊瑤，馬景濤感慨說：「其實瓊瑤老師的戲會打動人，都是發自內心的創作，很真實、很真誠的一種情感流露」。金銘接著說媽媽打來想跟馬景濤視訊通話，馬景濤答應並約金銘媽媽下次到他家吃飯。

不過，網友發現影片中的馬景濤手肘疑似有腫塊，問：「濤哥手肘怎麼了」、「像乒乓球」、「手肘咋啦」。