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關曉彤遭爆與鹿晗分手 她說「挺忙的」、陳赫幫倒忙

娛樂新聞組／綜合報導
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鹿晗(左)、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)
鹿晗(左)、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)

大陸知名男星鹿晗，2017年高調認愛小7歲的女星關曉彤，爆炸消息一度令微博癱瘓。今年是兩人交往的第8年，近日卻傳出兩人已冷戰3個月，更有博主爆料兩人疑似已經分手，相關消息引發議論。近日關曉彤露面，但她並未談及感情一事，僅聲稱「最近挺忙的...」，之前有爆料指鹿晗深夜與鄧超等好友買醉，鹿晗的工作室則發出聲明，強調網路上的相關消息皆為惡意捏造與抹黑，針對9名網友的不實言論大動作提告。

據四川觀察報導，關曉彤近日在上海出席品牌活動，同時也是她傳出感情生變後首次露面。被問及近況，她僅回應：「最近還挺忙的，一直在劇組拍戲，未來可能也會一直拍戲連軸轉。」一番言論再次掀起網友討論，更加篤定兩人感情是真的結束，「好了，肯定分手了」、「這話術已經錘了」。

身為鹿晗好兄弟的陳赫，日前在直播間被網友頻頻刷彈幕，追問鹿關兩人真的分了嗎，陳赫假裝沒看見，但嘴裡卻一直說著「我不知道」。他說，「我只能回答我知道的問題，因為我不知道的事不會關注，更多的時間我肯定是關注自己的事」。

對於陳赫的回答，有不少網友認為明顯是「此地無銀三百兩」，照理來說，如果是假消息，陳赫一定會立刻幫好兄弟闢謠，但他只是一個勁地說「我不知道」，應該是說沒分手不對，說分手了也不對，答案呼之欲出。

而鹿晗近日因深夜與好友鄧超聚餐喝醉，再度引發外界聯想。加上部分網紅、狗仔相繼爆料，甚至有網友整理出「10項分手證據」，針對網路上各種傳聞，包括隱婚生子、不在乎粉絲、被包養、討好包養人，鹿晗透過工作室發出聲明，「近期，我們監測到部分網絡用戶持續捏造和發布虛假信息、造謠傳播、惡意中傷、詆毀侮辱，明顯意圖抹黑，企圖誤導公眾。」。聲明中也提及，已經針對豆瓣、微博、抖音等各大社群平台的9名網友提告。

關曉彤遭爆分手首露面，指最近還挺忙的。(取材自微博)
關曉彤遭爆分手首露面，指最近還挺忙的。(取材自微博)
鹿晗發出聲明，強調已對網友不實謠言進行提告。(取材自微博)
鹿晗發出聲明，強調已對網友不實謠言進行提告。(取材自微博)

鹿晗 鄧超 微博

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