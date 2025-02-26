關曉彤遭爆與鹿晗分手 她說「挺忙的」、陳赫幫倒忙

鹿晗(左)、關曉彤這對圈內公認「金童玉女」，傳出疑似分手。(取材自微博)

大陸知名男星鹿晗 ，2017年高調認愛小7歲的女星關曉彤，爆炸消息一度令微博 癱瘓。今年是兩人交往的第8年，近日卻傳出兩人已冷戰3個月，更有博主爆料兩人疑似已經分手，相關消息引發議論。近日關曉彤露面，但她並未談及感情一事，僅聲稱「最近挺忙的...」，之前有爆料指鹿晗深夜與鄧超 等好友買醉，鹿晗的工作室則發出聲明，強調網路上的相關消息皆為惡意捏造與抹黑，針對9名網友的不實言論大動作提告。

據四川觀察報導，關曉彤近日在上海出席品牌活動，同時也是她傳出感情生變後首次露面。被問及近況，她僅回應：「最近還挺忙的，一直在劇組拍戲，未來可能也會一直拍戲連軸轉。」一番言論再次掀起網友討論，更加篤定兩人感情是真的結束，「好了，肯定分手了」、「這話術已經錘了」。

身為鹿晗好兄弟的陳赫，日前在直播間被網友頻頻刷彈幕，追問鹿關兩人真的分了嗎，陳赫假裝沒看見，但嘴裡卻一直說著「我不知道」。他說，「我只能回答我知道的問題，因為我不知道的事不會關注，更多的時間我肯定是關注自己的事」。

對於陳赫的回答，有不少網友認為明顯是「此地無銀三百兩」，照理來說，如果是假消息，陳赫一定會立刻幫好兄弟闢謠，但他只是一個勁地說「我不知道」，應該是說沒分手不對，說分手了也不對，答案呼之欲出。