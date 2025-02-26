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被造黃謠丟工作 黃燦燦「演員3」直面當年製片人

娛樂新聞組／綜合報導
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黃燦燦曾因被造黃謠失去工作。(取材自微博)
黃燦燦曾因被造黃謠失去工作。(取材自微博)

大陸演員競演節目「演員請就位3」自開播後就話題不斷，在最近一期節目中，參賽女演員黃燦燦重演了一段自己被製片人無視的場面，也引外界揣測當事人就是與她對戲的楊曉培。「黃燦燦曾因被造黃謠失去工作」等話題登上熱搜。而黃燦燦事後也發出長文，還原錄影經過。

揚子晚報報導，黃燦燦透露，剛出道時因為被造謠「有人包養」而遭受偏見，20歲出頭時經歷過一場面試，製片人坐在面試間翻看資料，「當我提到自己叫黃燦燦時，製片人抬起頭看了我一眼，『哦，我知道，你不用演了，你出去吧』」。

隨後在導師點題即興表演的環節，章子怡要求黃燦燦重現這段劇情，不料黃燦燦選擇了導師席上的著名製片人楊曉培搭戲，更在搭戲之後坦言，當年那個讓出去的製片人，正是楊曉培，那部戲就是楊曉培擔任制片人的「擇天記」，面對黃燦燦的當面「指認」，楊曉培則回應，「我對你沒有任何記憶……還有很多演員在等著，可以了嗎？」

事後，黃燦燦在個人社交平台發長文回應，「最開始參加節目接到通知要準備自我介紹的時候，我寫了個草稿，全部講完要十幾分鐘左右，想把從業經歷從頭到尾說一說，由於時長過長沒有全部呈現。關於我被造謠的經歷，其實在我周遭是一個很普遍的現象，女性在職場上被造黃謠，這個現象絕非少數，也絕非只存在於我這個行業」。

據悉，黃燦燦當年因一張唯美校園照，被封為「武大校花」，也因此踏入演藝圈，曾演過「長相思」、「柳舟記」等劇。

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