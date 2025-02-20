2024明星價值榜出爐 趙麗穎靠古裝劇奪冠

趙麗穎憑藉自身熱度鞏固市場價值。(取材自微博)

知名娛樂數據機構藝恩數據近日發布「2024年娛樂明星商業價值TOP10」榜單，這些明星在過去一年中不僅積極轉型，也嘗試挑戰不同類型的影視作品，以進一步拓展自身演藝事業版圖。

10. 楊冪

2024年，楊冪主演的諜戰劇「哈爾濱1944」及古裝劇「狐妖小紅娘．月紅篇」相繼播出。此外，她參演的電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」，展現她在影視圈的多元發展。

9. 白鹿

儘管白鹿在2024年尚無主演劇集播出，但她的待播作品庫存相當豐富。她主演的「衡門有狐．臨江仙」、「唐宮奇案之青霧鳳鳴」，以及年代劇「北上」均備受影迷期待。

2024年，趙露思搭檔劉宇寧主演的古裝劇「珠簾玉幕」播出，憑藉其古裝甜美形象再次吸引大量粉絲。此外，她主演的「許我耀眼」及「戀人」，進一步鞏固她在影視圈的地位。

肖戰在2024年拍攝古裝劇「藏海傳」，該劇由「甄嬛傳」導演鄭曉龍執導。此外，肖戰主演的電影「得閒謹制」則是正午陽光首次進軍電影圈的力作，備受市場關注。

6. 成毅

2024年，成毅主演的諜戰劇「深潛」成功播出，展現其多變的戲路。此外，他還有多部古裝劇待播。

5. 迪麗熱巴

儘管2024年迪麗熱巴尚無主演劇集播出，但她的待播劇備受期待。其中，「梟起青壤」是一部懸疑探險劇；「慕胥辭」則是古裝奇幻劇；刑偵劇「利劍玫瑰」，預計掀起觀眾討論熱潮。

4. 檀健次

2024年檀健次迎來了爆發年，主演的「長相思2」、「四方館」及「獵罪圖鑑2」相繼播出，涵蓋古裝、探案及懸疑等多種類型。

3. 王一博

王一博在2024年主演的諜戰劇「追風者」獲得廣泛關注。此外，他在電影「維和防暴隊」中飾演中國維和警察防暴隊狙擊手楊震，展現全新的硬漢形象。

2. 楊紫

楊紫2024年有三部劇集播出，分別是古裝劇「長相思2」、都市愛情劇「承歡記」及與李現搭檔的古裝劇「國色芳華」，均獲得不錯的市場反響。

1. 趙麗穎

作為商業價值最高的明星，趙麗穎憑藉古裝劇「與鳳行」持續熱度不減。而她的待播劇「在人間」與「造城者」則進一步拓展其戲路。此外，她還可能客串古裝劇「逍遙」，讓粉絲充滿期待。