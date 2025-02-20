胡歌罕談「死亡」：40歲已進入人生倒計時

胡歌坦然談論「死亡」話題，並分享自己的論點。(取材自微博)

因出演王家衛電視劇「繁花 」再度暴紅的男星胡歌 ，近日接受時尚雜誌專訪，談到死亡問題時他坦言，「對我而言，40歲已經進入人生倒計時了」。

今年42歲的胡歌說，「當你心裡有了確定答案，知道目的地在哪裡，走的時候該拿什麼，什麼是可以捨棄的，它會驅散很多煩惱。」胡歌說到孩童時期的恐懼和不安、推廣環保中的焦慮，貫穿了整個人生對死亡的思考，還有這幾年自己心理變化的過程，表達真誠、細膩。

他回憶小學二年級第一次嚴肅思考死亡，曾因害怕死亡而不敢睡覺；車禍第六年出演「如夢之夢」對死亡有了新的認識：若沒有留下遺憾就能坦然地面對死亡。

而今，胡歌享受對死亡的思考，但2023年女兒小茉莉出生讓他覺得時間不夠用了，「我想再多活幾年，想能夠多陪伴她，看看她過得好不好。」

胡歌在另一個訪談裡面也提到女兒，主持人提問胡歌，人生到現在為止有什麼遺憾，胡歌說「感覺當爸當得有點晚了，我要是早幾年就好了，早一點當爸爸。」

以前刻意迴避「死亡」話題的胡歌，現在能坦然談論「死亡」並分享自己的思考。他提到想要兩次告別的機會：一次是把指針調回到2019年，母親離世前一天，彌補他沒有趕上見她最後一面的遺憾；還有一次是在未來，到最後一天的自己病床前看看，像「5號病人」（舞台劇 「如夢之夢」中的角色）那樣，目送自己離開。