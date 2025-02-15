斜肩禮服亮相柏林影展 范冰冰制霸紅毯

范冰冰重新出發站上柏林影展開幕紅毯。(歐新社)

第75屆柏林影展揭開序幕，大陸女星日前就被大會宣布是本屆評審團之一，她和評審團主席美國導演陶德 海恩斯(Todd Haynes)一起走上紅毯，一身斜肩白色改良式旗袍襯托出好氣質，女神氣場全開，依舊是紅毯女王。

中國女星范冰冰 多年前因為稅務問題事業、形象重創，復出後轉往海外發展，憑藉著過去在影視領域的亮眼表現，持續在影壇發光發熱，更成為第75屆柏林影展的評審團成員之一。

范冰冰2018年因為逃漏稅風波，遭到大陸演藝圈的全面封殺，聲勢一落千丈，近年她全面復出，只是似乎還是無法重回大陸演藝圈，轉而向國際影人合作並出席各大國際影展，成為正港的「國際女星」。重新在柏林影展出發，她開心分享：「很開心第一次擔任評審，十分期待能看到很多好看的電影，也非常驚喜能受邀擔任評審，我認為這是個很好的學習機會。」

柏林影展開幕，范冰冰身穿Christopher Bu的特別訂製禮服優雅亮相，款式設計在古典旗袍風格中增添變化，單側削肩露出肩頸線條與手臂，跳脫制式的剪裁。

過去范冰冰曾調侃自己手臂粗，鮮少穿無袖或是短袖的衣服，這次捲土重來再次挑戰露手臂，好險效果不錯，典雅的裝扮獲得滿滿好評。